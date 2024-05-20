Мэр Екатеринбурга объяснил, почему миллиарды на трамваи уйдут в другие регионы

Трамваи для Екатеринбурга закупят в Челябинской и Тверской областях
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , общественный транспорт, трамвай, трехсекционный трамвай, кастор
Челябинский «Кастор» тестируют в Екатеринбурге с начала мая Фото:

Власти Екатеринбурга в качестве поставщиков новых трамваев рассматривают предприятия из Тверской и Челябинской областей по причине того, что местный «Уралтрансмаш» занят выполнением гособоронзаказа. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов.

В планах у администрации в ближайшее время закупить 40 новых машин, на средства, которые, как ожидается, с подачи губернатора Евгения Куйвашева будут выделены по линии областного правительства. Существуют предварительные договоренности с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область) о поставке 15 трехсекционных трамваев. Один прямо сейчас тестируют на маршруте №18. Также мэрия в диалоге с тверским ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом») — о поставке 25 трамваев.

«Не исключено, что и „Уралтрансмаша“ будем заказывать. [Просто] сейчас там пока ресурса нет, они заняты немножко другими задачами», — объяснил Орлов.

Он также уточнил, что сейчас мэрия формирует заявку на обновление трамваев и троллейбусов по федеральной программе, курируемой вице-премьером Маратом Хуснуллиным. И до сих пор ожидает ответа из Москвы по поводу финансирования концессии по трамвайной линии в Академическом районе, в рамках которой компания «Мовиста» (связана с «Трансмашхолдингом») планирует закупить два десятка машин.

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Власти Екатеринбурга в качестве поставщиков новых трамваев рассматривают предприятия из Тверской и Челябинской областей по причине того, что местный «Уралтрансмаш» занят выполнением гособоронзаказа. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов. В планах у администрации в ближайшее время закупить 40 новых машин, на средства, которые, как ожидается, с подачи губернатора Евгения Куйвашева будут выделены по линии областного правительства. Существуют предварительные договоренности с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область) о поставке 15 трехсекционных трамваев. Один прямо сейчас тестируют на маршруте №18. Также мэрия в диалоге с тверским ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом») — о поставке 25 трамваев. «Не исключено, что и „Уралтрансмаша“ будем заказывать. [Просто] сейчас там пока ресурса нет, они заняты немножко другими задачами», — объяснил Орлов. Он также уточнил, что сейчас мэрия формирует заявку на обновление трамваев и троллейбусов по федеральной программе, курируемой вице-премьером Маратом Хуснуллиным. И до сих пор ожидает ответа из Москвы по поводу финансирования концессии по трамвайной линии в Академическом районе, в рамках которой компания «Мовиста» (связана с «Трансмашхолдингом») планирует закупить два десятка машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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