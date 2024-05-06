Мэрия Екатеринбурга закупит 40 новых трамваев на деньги от Куйвашева

Мэрия Екатеринбурга планирует масштабную закупку новых трамваев — до 40 единиц. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе».
По его словам, существуют предварительные договоренности с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область) о поставке 15 трехсекционных трамваев. Один прямо сейчас тестируют на маршруте №18. На нем написано «Транспортная реформа. Начало». «Его взяли под честное слово. Пообещали, что город выкупит», — поделился собеседник.
Также ведутся переговоры с тверским ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом»). «Там речь идет о 25 новых трамваях», — рассказал источник. Екатеринбургский «Уралтрансмаш» в качестве потенциального поставщика рассматривали, но решили от этого варианта отказаться — в том числе из-за инцидента в Санкт-Петербурге, когда «умный» ретро-трамвай «Довлатов» сбил трех пешеходов на ул. Наличной. Это произошло в апреле.
Второй собеседник агентства уточнил, что финансирование ожидается по линии губернатора Евгения Куйвашева. В феврале он на совещании с мэром Алексеем Орловым пообещал ему беспрецедентную финансовую поддержку, чтобы исправить ситуацию в транспортной отрасли. Речь, как сообщало URA.RU, может идти о 13 млрд рублей. За проект и реализацию реформы отвечает новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, который также курирует строительную сферу.
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