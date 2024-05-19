Коммунальщики пояснили, почему в 182 домах курганцев горячей воды не будет все лето

В Кургане стартует масштабная ремонтная кампания сетей

20 мая 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

В Кургане начинает ремонт сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Летняя ремонтная кампания вскоре начнется в Кургане, из-за чего 182 дома в центре города временно останутся без горячей воды. В этом году коммунальщикам выделено 300 млн рублей на сети, которые обеспечивают город горячей водой и отоплением. Об этом журналистам рассказали в мэрии Кургана, передает корреспондент URA.RU. В Кургане энергетики капитально отремонтируют участок тепловой магистрали «Юг», проложенной по улице Пушкина. «В этом году выделили 300 млн рублей на ремонт двух участков. Это самые ветхие участки из оставшихся. В прошлом году на одном из них была авария. 107 домов на 10 часов оставались без отопления. Но отказаться от капремонта сетей нельзя», — пояснил гендиректор ПАО «Курганской генерирующей компании» Александр Прибылев. Он также пояснил, что магистраль будет демонтирована, 182 дома не будут получать горячую воду. Коммунальщики при этом сделают все возможное, чтобы как можно быстрее закончить ремонт. Постараются вернуть горячую воду курганцам к 1 августа. Ранее URA.RU писало, что деньги на ремонт сетей выделены благодаря участию губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В 182 домах центральной части города горячая вода будет отключена на четыре месяца. В Кургане 13 мая без горячей воды остались жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летняя ремонтная кампания вскоре начнется в Кургане, из-за чего 182 дома в центре города временно останутся без горячей воды. В этом году коммунальщикам выделено 300 млн рублей на сети, которые обеспечивают город горячей водой и отоплением. Об этом журналистам рассказали в мэрии Кургана, передает корреспондент URA.RU. В Кургане энергетики капитально отремонтируют участок тепловой магистрали «Юг», проложенной по улице Пушкина. «В этом году выделили 300 млн рублей на ремонт двух участков. Это самые ветхие участки из оставшихся. В прошлом году на одном из них была авария. 107 домов на 10 часов оставались без отопления. Но отказаться от капремонта сетей нельзя», — пояснил гендиректор ПАО «Курганской генерирующей компании» Александр Прибылев. Он также пояснил, что магистраль будет демонтирована, 182 дома не будут получать горячую воду. Коммунальщики при этом сделают все возможное, чтобы как можно быстрее закончить ремонт. Постараются вернуть горячую воду курганцам к 1 августа. Ранее URA.RU писало, что деньги на ремонт сетей выделены благодаря участию губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В 182 домах центральной части города горячая вода будет отключена на четыре месяца. В Кургане 13 мая без горячей воды остались жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.