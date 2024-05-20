В Иране назначили исполняющего обязанности президента после гибели Раиси

Исполняющим обязанности президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе будет заместитель главы государства Мохаммад Мохбер. Об этом сообщают иранские СМИ.
"Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов. Их организует специальный совет", — передает TasnimNews.
Уточняется, что такие перестановки предусмотрены иранской Конституцией. Согласно ей, в случае отставки, болезни или смерти президента, его полномочия переходят к первому заместителю.
Вертолет с Раиси на борту разбился в восточной части Азербайджана 19 мая. Долгое время сильный туман мешал поискам главы Ирана и экипажа судна. Однако недавно в СМИ начали писать, что президент и все, кто летел с ним, — мертвы, передает MK.RU.
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