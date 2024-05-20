В Иране назначили исполняющего обязанности президента после гибели Раиси

TasnimNews: после смерти Раиси обязанности главы Ирана примет его зам Мохбер
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Эбрахим Раиси погиб 19 мая
Эбрахим Раиси погиб 19 мая Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Исполняющим обязанности президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе будет заместитель главы государства Мохаммад Мохбер. Об этом сообщают иранские СМИ.

"Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов. Их организует специальный совет", — передает TasnimNews. 

Уточняется, что такие перестановки предусмотрены иранской Конституцией. Согласно ей, в случае отставки, болезни или смерти президента, его полномочия переходят к первому заместителю.

Вертолет с Раиси на борту разбился в восточной части Азербайджана 19 мая. Долгое время сильный туман мешал поискам главы Ирана и экипажа судна. Однако недавно в СМИ начали писать, что президент и все, кто летел с ним, — мертвы, передает MK.RU

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Исполняющим обязанности президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе будет заместитель главы государства Мохаммад Мохбер. Об этом сообщают иранские СМИ. "Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов. Их организует специальный совет", — передает TasnimNews.  Уточняется, что такие перестановки предусмотрены иранской Конституцией. Согласно ей, в случае отставки, болезни или смерти президента, его полномочия переходят к первому заместителю. Вертолет с Раиси на борту разбился в восточной части Азербайджана 19 мая. Долгое время сильный туман мешал поискам главы Ирана и экипажа судна. Однако недавно в СМИ начали писать, что президент и все, кто летел с ним, — мертвы, передает MK.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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