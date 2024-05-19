Из 12 команда лучшими стали спецназовцы ЦВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Военнослужащие Центрального военного округа заняли первое место среди силовых ведомств во Всеармейском соревновании по тактической стрельбе в Екатеринбурге. Второе досталось спецназу ФСБ, третье — команде ГУ МВД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В рамках первого этапа представители команд соревновались во владении несколькими видами оружия (пистолет, ружье, автомат, карабин и снайперская винтовка) при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Кроме того, отдельно оценивались действия участников в составе снайперских пар, а также в составе команды при прохождении полосы препятствий», — рассказали представители военного округа.

Команда ЦВО показала лучшие результаты в упражнениях «Полоса» и «Эвакуация» и заняла таким образом первое место среди силовиков. Всего в первом этапе приняли участие 12 команд от подразделений спецназа Минобороны России, высших военных учебных заведений, ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и военно-спортивных клубов.

Во втором этапе, который пройдет с 21 по 25 мая, будут представлены штурмовые подразделения Минобороны, в том числе команда женщин-военнослужащих. Участники будут штурмовать здания, траншеи, опорный пункт в лесополосе, в составе группы бороться с танками, соревноваться в мастерстве применения FPV-дронов, беспилотников, а также в противодействии им.

Соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов» на Кубок министра обороны проходят на полигоне «Свердловский». Всего в состязании примут участие 32 команды, среди которых много военнослужащих — участников СВО. Упражнения для состязаний спецназовцев и штурмовиков разрабатывались с прицелом на навыки, необходимые для выполнения боевых задач на спецоперации.