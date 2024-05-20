Что известно о погибших при крушении вертолета Раиси в провинции Азербайджан

20 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Крушение вертолета произошло днем 19 мая, погибли восемь человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан В Восточной провинции Азербайджан 19 мая потерпел крушение вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Спустя время официально стало известно, что глава государства не пережил падение. Среди погибших и другие государственные деятели. Это министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. URA.RU приводит известную информацию о погибших. Хосейн Амир Абдоллахиан Хосейн Амир Абдоллахиян родился 23 апреля 1964 года в городе Дамган. Его путь в дипломатии начался с участия в качестве добровольца в ирано-иракской войне с 1980 по 1988 год. Затем он продолжил образование в сфере международных отношений, получив степени бакалавра, магистра и доктора в этой области. В России уважительно относились к Абдоллахиану. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл его хорошим партнером и другом для России, как и самого Эбрахима Раиси. Работал в МИД Ирана с 1990 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 1990 году Абдоллахиян начал свою работу в МИД Ирана, где первые два года занимался отношениями с Ираком. В его карьере были различные ключевые должности, включая специального помощника спикера парламента по международным делам, а также руководящие роли в Исламской консультативной ассамблее и на Международной конференции в поддержку палестинской интифады (борьбы арабов за территории, находящиеся под контролем Израиля — прим. URA.RU). Международное признание Абдоллахиан получил в 2007 году, когда он стал членом переговорной группы Ирана, занимавшейся иракским вопросом во встречах с представителями США. С 2011 по 2016 год он служил заместителем министра иностранных дел, отвечая за африканские и арабские дела, и сумел удержать свою позицию при разных президентских администрациях. Хосейн Амир Абдоллахиян известен как ярый сторонник твердой линии политики против Запада и консервативных взглядов. СМИ описывают его как активного участника международной дипломатии. В 2021 году он был назначен на пост главы МИД Ирана по предложению президента Эбрахима Раиси. Малек Рахмати Губернатор провинции Восточный Азербайджан Рахмати родился в 1982 году. Он получил степень магистра частного права в Университете Имама Садика (НКО) и докторскую степень по частному праву в Университете Хорезми в Тегеране. В 2024 году стал губернатором Восточного Азербайджана. Мохаммад Али Але Хашем Пятничный имам города Тебриз Али Але Хашем получил образование в традиционной шиитской исламской академии. Также известно, что он состоял в клерикальном обществе Тегерана. Хашем был первым пятничным имамом, который приказал убрать заборы мечети, создающие дистанцию между людьми и властями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Восточной провинции Азербайджан 19 мая потерпел крушение вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Спустя время официально стало известно, что глава государства не пережил падение. Среди погибших и другие государственные деятели. Это министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. URA.RU приводит известную информацию о погибших. Хосейн Амир Абдоллахиян родился 23 апреля 1964 года в городе Дамган. Его путь в дипломатии начался с участия в качестве добровольца в ирано-иракской войне с 1980 по 1988 год. Затем он продолжил образование в сфере международных отношений, получив степени бакалавра, магистра и доктора в этой области. В России уважительно относились к Абдоллахиану. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл его хорошим партнером и другом для России, как и самого Эбрахима Раиси. В 1990 году Абдоллахиян начал свою работу в МИД Ирана, где первые два года занимался отношениями с Ираком. В его карьере были различные ключевые должности, включая специального помощника спикера парламента по международным делам, а также руководящие роли в Исламской консультативной ассамблее и на Международной конференции в поддержку палестинской интифады (борьбы арабов за территории, находящиеся под контролем Израиля — прим. URA.RU). Международное признание Абдоллахиан получил в 2007 году, когда он стал членом переговорной группы Ирана, занимавшейся иракским вопросом во встречах с представителями США. С 2011 по 2016 год он служил заместителем министра иностранных дел, отвечая за африканские и арабские дела, и сумел удержать свою позицию при разных президентских администрациях. Хосейн Амир Абдоллахиян известен как ярый сторонник твердой линии политики против Запада и консервативных взглядов. СМИ описывают его как активного участника международной дипломатии. В 2021 году он был назначен на пост главы МИД Ирана по предложению президента Эбрахима Раиси. Губернатор провинции Восточный Азербайджан Рахмати родился в 1982 году. Он получил степень магистра частного права в Университете Имама Садика (НКО) и докторскую степень по частному праву в Университете Хорезми в Тегеране. В 2024 году стал губернатором Восточного Азербайджана. Пятничный имам города Тебриз Али Але Хашем получил образование в традиционной шиитской исламской академии. Также известно, что он состоял в клерикальном обществе Тегерана. Хашем был первым пятничным имамом, который приказал убрать заборы мечети, создающие дистанцию между людьми и властями.