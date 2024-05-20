Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая. Сообщение опубликовано в teegram-канале ведомства.
"Глубоко опечалены известием о трагической гибели Раиси, Министра иностранных дел Ирана Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. <...> Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана", - подчеркнул Сергей Лавров в своем обращении. Он подчеркнул, что в России Раиси и Амирабдоллахиана знали как надежных друзей и партнеров. При этом они всегда отстаивали интересы своего государства, подчеркнул российский глава ведомства.
Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета на территории Азербайджана. Предварительно, причиной падения транспорта послужили плохие метеоусловия, которые спровоцировали ошибку пилота. Россия с самого начала оказывала содействие в поисках вертолета. Например, МЧС РФ направляли несколько спецбортов со спасателями.
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