Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Раиси

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Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси при крушении вертолета
Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси при крушении вертолета Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая. Сообщение опубликовано в teegram-канале ведомства.

"Глубоко опечалены известием о трагической гибели Раиси, Министра иностранных дел Ирана Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. <...> Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана", - подчеркнул Сергей Лавров в своем обращении. Он подчеркнул, что в России Раиси и Амирабдоллахиана знали как надежных друзей и партнеров. При этом они всегда отстаивали интересы своего государства, подчеркнул российский глава ведомства.

Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета на территории Азербайджана. Предварительно, причиной падения транспорта послужили плохие метеоусловия, которые спровоцировали ошибку пилота. Россия с самого начала оказывала содействие в поисках вертолета. Например, МЧС РФ направляли несколько спецбортов со спасателями.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая. Сообщение опубликовано в teegram-канале ведомства. "Глубоко опечалены известием о трагической гибели Раиси, Министра иностранных дел Ирана Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. <...> Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана", - подчеркнул Сергей Лавров в своем обращении. Он подчеркнул, что в России Раиси и Амирабдоллахиана знали как надежных друзей и партнеров. При этом они всегда отстаивали интересы своего государства, подчеркнул российский глава ведомства. Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета на территории Азербайджана. Предварительно, причиной падения транспорта послужили плохие метеоусловия, которые спровоцировали ошибку пилота. Россия с самого начала оказывала содействие в поисках вертолета. Например, МЧС РФ направляли несколько спецбортов со спасателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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