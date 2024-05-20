Гибель президента Ирана: как потомок пророка Мухаммеда стал главой страны

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в районе Республики Азербайджан. Несмотря на то, что поиски главы государства осложнены из-за опустившегося тумана, в СМИ пишут, что Раиси не удалось выжить. Также вице-президент Ирака Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. URA.RU рассказывает информацию об иранском лидере.
Что произошло с президентом Ирана
Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в восточной части Азербайджана. Из-за сильного тумана на местности поиски были затруднены.
В день крушения издание Mehr опубликовало новость, что Раиси выжил, однако спустя время материал был удален. Позже агентство все же подтвердило гибель главы государства наряду с другими СМИ и вице-президентом страны. Уточняется, что вместе с Раиси разбился глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян.
Согласно Конституции Ирана, обязанности главы государства временно примет на себя первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Он будет править страной в течение 50 дней до проведения новых выборов, пишет TasnimNews.
Биография и карьера Эбрахима Раиси
Будущий лидер Ирана родился в 1960 году в семье священнослужителя. Его мать и отец — потомки семьи пророка Мухаммеда.
В 1980-х Раиси начал карьеру в качестве прокурора, а уже в 1988-м он стал членом специального комитета, казнившего тысячи политзаключенных, большинство из которых — участники «Организации моджахедов иранского народа».
В 2004 году Раиси стал зампредседателя Верховного суда. На этом посту он проработал 10 лет. После чего был назначен генпрокурором Ирана. Также в 2016 году будущий глава государства стал возглавлять самый крупный религиозный фонд страны «Астане Кодсе Разави».
Начало президентства Раиси
Впервые Раиси принял участие в президентских выборах в 2017 году, однако тогда победу одержал Хасан Роухани. Тем не менее он стал главой государства по итогам выборов в 2021-м, набрав 62% голосов.
Политика Раиси в отношении России
Иранская Республика при Раиси активно поддерживает сотрудничество с Россией. Даже после начала спецоперации на Украине, когда многие государства заняли антироссийскую позицию, Тегеран и Москва продолжали поддерживать торговые отношения.
Так, 30 ноября 2022 года в Петербурге был подписан Меморандум между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Организацией содействия развитию торговли Ирана о создании Российско-Иранского Совета делового сотрудничества. Кроме того, диппредставители обеих стран нередко совершали рабочие поездки.
При этом главным внешнеполитическим врагом Раиси называл Израиль. Кроме того, он находится под санкциями США и Евросоюза.
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