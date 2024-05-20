Почти 100 тысяч украинцев объявили в розыск за уклонение от службы в ВСУ

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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, украина, шеврон, украинская полиция, полiцiя
Полиция занимается поисками уклонистов от мобилизации Фото:

На Украине в розыск объявили 94,5 тысяч уклонистов от мобилизации. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК).

«По всей Украине ТЦК передали в полицию запросы на поиски 94,5 тысяч уклонистов. Больше всех в Днепропетровской области — 38 282 обращения за четыре месяца 2024 года», — сообщает telegram-канал «Политика страны».

Президент Украины Зеленский ранее ужесточил мобилизацию в стране. Депутаты Рады позже заявляли о невозможности подать апелляцию для уклонистов, передает MK.RU.

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На Украине в розыск объявили 94,5 тысяч уклонистов от мобилизации. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК). «По всей Украине ТЦК передали в полицию запросы на поиски 94,5 тысяч уклонистов. Больше всех в Днепропетровской области — 38 282 обращения за четыре месяца 2024 года», — сообщает telegram-канал «Политика страны». Президент Украины Зеленский ранее ужесточил мобилизацию в стране. Депутаты Рады позже заявляли о невозможности подать апелляцию для уклонистов, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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