Почти 100 тысяч украинцев объявили в розыск за уклонение от службы в ВСУ

Полиция занимается поисками уклонистов от мобилизации
На Украине в розыск объявили 94,5 тысяч уклонистов от мобилизации. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК).
«По всей Украине ТЦК передали в полицию запросы на поиски 94,5 тысяч уклонистов. Больше всех в Днепропетровской области — 38 282 обращения за четыре месяца 2024 года», — сообщает telegram-канал «Политика страны».
Президент Украины Зеленский ранее ужесточил мобилизацию в стране. Депутаты Рады позже заявляли о невозможности подать апелляцию для уклонистов, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.