15 мая 2024

Власти Сургута ввели в городе особый режим из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Сургута держат ситуацию на контроле
Власти Сургута держат ситуацию на контроле Фото:

Власти Сургута ввели в городе режим повышенной готовности из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Введен режим повышенной готовности. Проводятся противопаводковые мероприятия. Ситуация на контроле», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации отметили, что дачные кооперативы и районы города, кроме СНТ «Газовик», не пострадали. «Вода в СНТ «Газовик» упала на 15 сантиметров. Специалисты мониторят ситуацию. Все под контролем», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте после вскрытия льда на реке Черная начало подтапливать дачный кооператив «Газовик». В мэрии сообщили, что причиной подтопления стал ледяной затор на реке.

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Власти Сургута ввели в городе режим повышенной готовности из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Введен режим повышенной готовности. Проводятся противопаводковые мероприятия. Ситуация на контроле», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что дачные кооперативы и районы города, кроме СНТ «Газовик», не пострадали. «Вода в СНТ «Газовик» упала на 15 сантиметров. Специалисты мониторят ситуацию. Все под контролем», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте после вскрытия льда на реке Черная начало подтапливать дачный кооператив «Газовик». В мэрии сообщили, что причиной подтопления стал ледяной затор на реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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