Власти Сургута ввели в городе особый режим из-за паводка

Власти Сургута ввели в городе режим повышенной готовности из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Введен режим повышенной готовности. Проводятся противопаводковые мероприятия. Ситуация на контроле», — сообщили в мэрии.
При этом в администрации отметили, что дачные кооперативы и районы города, кроме СНТ «Газовик», не пострадали. «Вода в СНТ «Газовик» упала на 15 сантиметров. Специалисты мониторят ситуацию. Все под контролем», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте после вскрытия льда на реке Черная начало подтапливать дачный кооператив «Газовик». В мэрии сообщили, что причиной подтопления стал ледяной затор на реке.
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