Путин выразил соболезнования из-за гибели Раиси

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поддержку верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи на фоне гибели президента страны Эбрахима Раиси 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси", — Сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля.
Погибшего иранского лидера Путин назвал выдающимся политиком. По словам президента РФ, Раиси был настоящим другом российской стороны и внес неоценимый вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы.
Вертолет с Раиси разбился днем 19 мая на территории Азербайджана. Долгое время поискам мешал сильный туман. Утром 20 мая иранские СМИ сообщили о смерти главы государства, передает "Ридус".
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