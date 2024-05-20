Путин выразил соболезнования из-за гибели Раиси

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Владимир Путин (на фото) заявил, что Эбрахим Раиси был другом России
Владимир Путин (на фото) заявил, что Эбрахим Раиси был другом России Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поддержку верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи на фоне гибели президента страны Эбрахима Раиси 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси", — Сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. 

Погибшего иранского лидера Путин назвал выдающимся политиком. По словам президента РФ, Раиси был настоящим другом российской стороны и внес неоценимый вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы. 

Вертолет с Раиси разбился днем 19 мая на территории Азербайджана. Долгое время поискам мешал сильный туман. Утром 20 мая иранские СМИ сообщили о смерти главы государства, передает "Ридус". 

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поддержку верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи на фоне гибели президента страны Эбрахима Раиси 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси", — Сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля.  Погибшего иранского лидера Путин назвал выдающимся политиком. По словам президента РФ, Раиси был настоящим другом российской стороны и внес неоценимый вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы.  Вертолет с Раиси разбился днем 19 мая на территории Азербайджана. Долгое время поискам мешал сильный туман. Утром 20 мая иранские СМИ сообщили о смерти главы государства, передает "Ридус". 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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