Сыщики задержали подозреваемого, сбежавшего из свердловского суда

20 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Полицейские провели широкомасштабную поисковую операцию (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска (Свердловская область) в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий задержали подозреваемого, который сбежал из зала суда, где ему избирали меру пресечения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его сведениям, беглец скрывался в одном из частных домов района. «Задержанный пока доставлен в дежурную часть, а в самое ближайшее время его поместят под стражу в одну из камер изолятора временного содержания отдела полиции, где он и будет находиться до суда», — отметил полковник Горелых. Мужчина убежал из суда 17 мая. По данным URA.RU, ему вменяют кражу полумиллиона рублей с банковских карточек. Он был под домашним арестом, но из-за многочисленных нарушений следствие вышло в суд, чтобы ужесточить меру пресечения. Когда судья ушла в совещательную комнату, подозреваемый спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска (Свердловская область) в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий задержали подозреваемого, который сбежал из зала суда, где ему избирали меру пресечения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его сведениям, беглец скрывался в одном из частных домов района. «Задержанный пока доставлен в дежурную часть, а в самое ближайшее время его поместят под стражу в одну из камер изолятора временного содержания отдела полиции, где он и будет находиться до суда», — отметил полковник Горелых. Мужчина убежал из суда 17 мая. По данным URA.RU, ему вменяют кражу полумиллиона рублей с банковских карточек. Он был под домашним арестом, но из-за многочисленных нарушений следствие вышло в суд, чтобы ужесточить меру пресечения. Когда судья ушла в совещательную комнату, подозреваемый спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно.