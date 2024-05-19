19 мая 2024

Сыщики задержали подозреваемого, сбежавшего из свердловского суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция, омон
Полицейские провели широкомасштабную поисковую операцию (архивное фото) Фото:

Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска (Свердловская область) в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий задержали подозреваемого, который сбежал из зала суда, где ему избирали меру пресечения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, беглец скрывался в одном из частных домов района. «Задержанный пока доставлен в дежурную часть, а в самое ближайшее время его поместят под стражу в одну из камер изолятора временного содержания отдела полиции, где он и будет находиться до суда», — отметил полковник Горелых.

Мужчина убежал из суда 17 мая. По данным URA.RU, ему вменяют кражу полумиллиона рублей с банковских карточек. Он был под домашним арестом, но из-за многочисленных нарушений следствие вышло в суд, чтобы ужесточить меру пресечения. Когда судья ушла в совещательную комнату, подозреваемый спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно.

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Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска (Свердловская область) в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий задержали подозреваемого, который сбежал из зала суда, где ему избирали меру пресечения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его сведениям, беглец скрывался в одном из частных домов района. «Задержанный пока доставлен в дежурную часть, а в самое ближайшее время его поместят под стражу в одну из камер изолятора временного содержания отдела полиции, где он и будет находиться до суда», — отметил полковник Горелых. Мужчина убежал из суда 17 мая. По данным URA.RU, ему вменяют кражу полумиллиона рублей с банковских карточек. Он был под домашним арестом, но из-за многочисленных нарушений следствие вышло в суд, чтобы ужесточить меру пресечения. Когда судья ушла в совещательную комнату, подозреваемый спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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