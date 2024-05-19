Бастрыкин поручил проверить выселение челябинских инвалидов в подъезд

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, насколько законно семья была выселена из единственного жилья Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав семьи инвалидов в Челябинске. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров из города Челябинска, являющихся инвалидами. Пожилая супружеская пара проживает в квартире, приобретенной за счет средств ипотечного кредитования. В 2011 году они полностью погасили задолженность, однако через несколько лет им поступило требование о перезаключении договора в связи с переименованием банковской организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за отказа пенсионеров перезаключить договор суд удовлетворил требования банка. После этого квартира инвалидов была продана на торгах. В мае 2024 года супругов с применением физической силы судебные приставы выселили из единственного жилья.

В связи с этим в следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Константину Правосудову доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.