19 мая 2024

Бастрыкин поручил проверить выселение челябинских инвалидов в подъезд

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, насколько законно семья была выселена из единственного жилья Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав семьи инвалидов в Челябинске. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров из города Челябинска, являющихся инвалидами. Пожилая супружеская пара проживает в квартире, приобретенной за счет средств ипотечного кредитования. В 2011 году они полностью погасили задолженность, однако через несколько лет им поступило требование о перезаключении договора в связи с переименованием банковской организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за отказа пенсионеров перезаключить договор суд удовлетворил требования банка. После этого квартира инвалидов была продана на торгах. В мае 2024 года супругов с применением физической силы судебные приставы выселили из единственного жилья.

В связи с этим в следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Константину Правосудову доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав семьи инвалидов в Челябинске. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров из города Челябинска, являющихся инвалидами. Пожилая супружеская пара проживает в квартире, приобретенной за счет средств ипотечного кредитования. В 2011 году они полностью погасили задолженность, однако через несколько лет им поступило требование о перезаключении договора в связи с переименованием банковской организации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Из-за отказа пенсионеров перезаключить договор суд удовлетворил требования банка. После этого квартира инвалидов была продана на торгах. В мае 2024 года супругов с применением физической силы судебные приставы выселили из единственного жилья. В связи с этим в следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Константину Правосудову доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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