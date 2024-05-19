Синоптики предупредили челябинцев о заморозках до минус 2 градусов

В Челябинской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе
В Челябинской области в ночь на 21 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили синоптики челябинского метеоцентра.
«Ночью 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее аналогичные заморозки обещали только на почве.
Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.
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