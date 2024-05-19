19 мая 2024

Синоптики предупредили челябинцев о заморозках до минус 2 градусов

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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
В Челябинской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе Фото:

В Челябинской области в ночь на 21 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили синоптики челябинского метеоцентра.

«Ночью 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее аналогичные заморозки обещали только на почве.

Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.

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В Челябинской области в ночь на 21 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили синоптики челябинского метеоцентра. «Ночью 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее аналогичные заморозки обещали только на почве. Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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