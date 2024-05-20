На Свердловскую область обрушатся грозы и штормовой ветер

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Гроза и ветер ожидаются 21 мая Фото:

Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области 21 мая. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в посте официального telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области. В связи с прогнозом непогоды в области объявлено штормовое предупреждение.

Спасательные службы рекомендуют жителям избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и другими потенциально опасными объектами.

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Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области 21 мая. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС. «Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в посте официального telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области. В связи с прогнозом непогоды в области объявлено штормовое предупреждение. Спасательные службы рекомендуют жителям избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и другими потенциально опасными объектами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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