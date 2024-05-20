На Свердловскую область обрушатся грозы и штормовой ветер

Гроза и ветер ожидаются 21 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области 21 мая. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в посте официального telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области. В связи с прогнозом непогоды в области объявлено штормовое предупреждение.

Спасательные службы рекомендуют жителям избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и другими потенциально опасными объектами.