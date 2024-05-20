Приговор осужденной за теракт Треповой* вступил в силу

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора, который был вынесен Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
«Военный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте», — сообщает агентство РИА Новости. Во время рассмотрения апелляции Дарья Трепова извинилась перед вдовой погибшего, выразив сожаление за произошедшее.
Присутствуя на заседании суда через видеосвязь, Трепова отметила, что сначала ей не хватило смелости извиниться лично перед супругой Татарского. После окончания апелляционного разбирательства приговор вступил в законную силу.
В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт на творческом вечере Владлена Татарского. Взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую Трепова подарила военкору. Журналист погиб на месте. На суде Трепова заявила, что не желала смерти Татарскому. Ее приговорили к 27 годам колонии — самому большому сроку для женщин в России, передает РАПСИ.
* Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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