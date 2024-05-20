«Арку дружбы народов» на Украине хотят превратить в символ ЛГБТ*

Антон Дробович, занимающий пост директора Института национальной памяти Украины, предложил преобразить киевскую «Арку Дружбы народов» в символ ЛГБТ (в России движение признано экстремистским). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — передает издание слова Добровича. Он также отметил, что трещин на арке, добавленных в 2018 году, недостаточно для переосмысления и никто не называет ее «Аркой трещины народов».
По его словам, изменение прежнего значения арки становится альтернативой ее демонтажу. Добрович также предложил идею создания «какой-нибудь водяной горки» или «чего-то другого» на ее месте.
Ранее «Арку Дружбы народов», расположенную в Киеве, вывели из реестра недвижимых памятников. В министерстве культуры Украины заявили, что властям предоставят возможность ее сноса, передает RT.
*Движение признано в РФ экстремистским
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