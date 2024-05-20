«Арку дружбы народов» на Украине хотят превратить в символ ЛГБТ*

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"Арка Дружбы народов" в Киеве может стать ЛГБТ* символом
"Арка Дружбы народов" в Киеве может стать ЛГБТ* символом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антон Дробович, занимающий пост директора Института национальной памяти Украины, предложил преобразить киевскую «Арку Дружбы народов» в символ ЛГБТ (в России движение признано экстремистским). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — передает издание слова Добровича. Он также отметил, что трещин на арке, добавленных в 2018 году, недостаточно для переосмысления и никто не называет ее «Аркой трещины народов».

По его словам, изменение прежнего значения арки становится альтернативой ее демонтажу. Добрович также предложил идею создания «какой-нибудь водяной горки» или «чего-то другого» на ее месте. 

Ранее «Арку Дружбы народов», расположенную в Киеве, вывели из реестра недвижимых памятников. В министерстве культуры Украины заявили, что властям предоставят возможность ее сноса, передает RT.

*Движение признано в РФ экстремистским

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Антон Дробович, занимающий пост директора Института национальной памяти Украины, предложил преобразить киевскую «Арку Дружбы народов» в символ ЛГБТ (в России движение признано экстремистским). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — передает издание слова Добровича. Он также отметил, что трещин на арке, добавленных в 2018 году, недостаточно для переосмысления и никто не называет ее «Аркой трещины народов». По его словам, изменение прежнего значения арки становится альтернативой ее демонтажу. Добрович также предложил идею создания «какой-нибудь водяной горки» или «чего-то другого» на ее месте.  Ранее «Арку Дружбы народов», расположенную в Киеве, вывели из реестра недвижимых памятников. В министерстве культуры Украины заявили, что властям предоставят возможность ее сноса, передает RT. *Движение признано в РФ экстремистским
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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