ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в Харьковской области

ВСУ больше не контролируют 40% Волчанска в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Волчанск в Харьковской области Украины частично вышел из-под контроля ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.
«Город приблизительно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины», — заявил Семенуха. Его слова передает РБК-Украина.
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