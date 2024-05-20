ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в Харьковской области

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ВСУ больше не контролируют 40% Волчанска в Харьковской области
ВСУ больше не контролируют 40% Волчанска в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волчанск в Харьковской области Украины частично вышел из-под контроля ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

«Город приблизительно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины», — заявил Семенуха. Его слова передает РБК-Украина. 

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Волчанск в Харьковской области Украины частично вышел из-под контроля ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. «Город приблизительно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины », — заявил Семенуха. Его слова передает РБК-Украина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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