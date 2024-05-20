Именитый атлет попался с наркотиками в Екатеринбурге

21 мая 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Степан Поистогов несколько лет представлял Россию на международной арене Фото: Анна Майорова © URA.RU Двукратный (2009 и 2014 годы) серебряный призер командного чемпионата Европы по легкой атлетике в составе сборной России Степан Поистогов 11 мая попался в Екатеринбурге с наркотическим веществом. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «На ул. Сахалинская, 34 Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещенное вещество купил для личного потребления, а не сбыта», — сообщил собеседник агентства. Поистогов был задержан, от медосвидетельствования он отказался. Во время осмотра в его квартире запрещенных веществ не нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Человека, который сбыл ему мефедрон, ищут. В отношении этого неустановленного продавца возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 4 пункт «Г» УК РФ — «Сбыт наркотиков в крупном размере». Знакомый Поистогова пояснил корреспонденту, что «дело очень странное». «Вместе со Степаном был еще один человек, которого почему-то сразу отпустили. В общем, необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы. Степан всегда вел здоровый образ жизни, у него спортивная семья», — сказал собеседник, уточнив, что Поистогов сейчас на свободе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двукратный (2009 и 2014 годы) серебряный призер командного чемпионата Европы по легкой атлетике в составе сборной России Степан Поистогов 11 мая попался в Екатеринбурге с наркотическим веществом. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «На ул. Сахалинская, 34 Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещенное вещество купил для личного потребления, а не сбыта», — сообщил собеседник агентства. Поистогов был задержан, от медосвидетельствования он отказался. Во время осмотра в его квартире запрещенных веществ не нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Человека, который сбыл ему мефедрон, ищут. В отношении этого неустановленного продавца возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 4 пункт «Г» УК РФ — «Сбыт наркотиков в крупном размере». Знакомый Поистогова пояснил корреспонденту, что «дело очень странное». «Вместе со Степаном был еще один человек, которого почему-то сразу отпустили. В общем, необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы. Степан всегда вел здоровый образ жизни, у него спортивная семья», — сказал собеседник, уточнив, что Поистогов сейчас на свободе.