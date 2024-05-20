Школьников челябинского «Ньютона» с 1 сентября частично отправят на удаленку

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Школу частично разгрузят переводом предметов в электронный вид Фото:

Учащихся 5-11-х классов образовательного центра «Ньютон» в Челябинске с 1 сентября 2024 года частично отправят на удаленку. Причины нововведений раскрыл URA.RU директор образовательного учреждения Артем Малицкий.

«Из-за перегруженности школы мы решили частично перевести некоторые уроки в электронный вид. К примеру, один из пяти уроков русского языка будет проходить на платформе государственной информационной системы „Моя школа“», — сообщил URA.RU Малицкий.

Малицкий добавил, что в 2024 году в образовательном центре будут открыты 15 первых классов. Начальная школа будет учиться в обычном режиме, для средних и старших классов настройка предметов, частично отправленных в электронный вид, будет проходить в ручном режиме.

«Сроки сдачи новой школы в „Ньютоне“ — начало декабря текущего года, поэтому как минимум начало года мы проведем в таком режиме. Уверен, что это хороший вариант в нынешней ситуации», — добавил Малицкий.

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Учащихся 5-11-х классов образовательного центра «Ньютон» в Челябинске с 1 сентября 2024 года частично отправят на удаленку. Причины нововведений раскрыл URA.RU директор образовательного учреждения Артем Малицкий. «Из-за перегруженности школы мы решили частично перевести некоторые уроки в электронный вид. К примеру, один из пяти уроков русского языка будет проходить на платформе государственной информационной системы „Моя школа“», — сообщил URA.RU Малицкий. Малицкий добавил, что в 2024 году в образовательном центре будут открыты 15 первых классов. Начальная школа будет учиться в обычном режиме, для средних и старших классов настройка предметов, частично отправленных в электронный вид, будет проходить в ручном режиме. «Сроки сдачи новой школы в „Ньютоне“ — начало декабря текущего года, поэтому как минимум начало года мы проведем в таком режиме. Уверен, что это хороший вариант в нынешней ситуации», — добавил Малицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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