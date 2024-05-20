Школьников челябинского «Ньютона» с 1 сентября частично отправят на удаленку

20 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Школу частично разгрузят переводом предметов в электронный вид Фото: Анна Майорова © URA.RU Учащихся 5-11-х классов образовательного центра «Ньютон» в Челябинске с 1 сентября 2024 года частично отправят на удаленку. Причины нововведений раскрыл URA.RU директор образовательного учреждения Артем Малицкий. «Из-за перегруженности школы мы решили частично перевести некоторые уроки в электронный вид. К примеру, один из пяти уроков русского языка будет проходить на платформе государственной информационной системы „Моя школа“», — сообщил URA.RU Малицкий. Малицкий добавил, что в 2024 году в образовательном центре будут открыты 15 первых классов. Начальная школа будет учиться в обычном режиме, для средних и старших классов настройка предметов, частично отправленных в электронный вид, будет проходить в ручном режиме. «Сроки сдачи новой школы в „Ньютоне“ — начало декабря текущего года, поэтому как минимум начало года мы проведем в таком режиме. Уверен, что это хороший вариант в нынешней ситуации», — добавил Малицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учащихся 5-11-х классов образовательного центра «Ньютон» в Челябинске с 1 сентября 2024 года частично отправят на удаленку. Причины нововведений раскрыл URA.RU директор образовательного учреждения Артем Малицкий. «Из-за перегруженности школы мы решили частично перевести некоторые уроки в электронный вид. К примеру, один из пяти уроков русского языка будет проходить на платформе государственной информационной системы „Моя школа“», — сообщил URA.RU Малицкий. Малицкий добавил, что в 2024 году в образовательном центре будут открыты 15 первых классов. Начальная школа будет учиться в обычном режиме, для средних и старших классов настройка предметов, частично отправленных в электронный вид, будет проходить в ручном режиме. «Сроки сдачи новой школы в „Ньютоне“ — начало декабря текущего года, поэтому как минимум начало года мы проведем в таком режиме. Уверен, что это хороший вариант в нынешней ситуации», — добавил Малицкий.