Школьников челябинского «Ньютона» с 1 сентября частично отправят на удаленку

Учащихся 5-11-х классов образовательного центра «Ньютон» в Челябинске с 1 сентября 2024 года частично отправят на удаленку. Причины нововведений раскрыл URA.RU директор образовательного учреждения Артем Малицкий.
«Из-за перегруженности школы мы решили частично перевести некоторые уроки в электронный вид. К примеру, один из пяти уроков русского языка будет проходить на платформе государственной информационной системы „Моя школа“», — сообщил URA.RU Малицкий.
Малицкий добавил, что в 2024 году в образовательном центре будут открыты 15 первых классов. Начальная школа будет учиться в обычном режиме, для средних и старших классов настройка предметов, частично отправленных в электронный вид, будет проходить в ручном режиме.
«Сроки сдачи новой школы в „Ньютоне“ — начало декабря текущего года, поэтому как минимум начало года мы проведем в таком режиме. Уверен, что это хороший вариант в нынешней ситуации», — добавил Малицкий.
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