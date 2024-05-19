Жителей Сургута на два дня ждет экстремальное повышение температуры в квартирах

В Сургуте 23 и 24 мая пройдут испытания тепловых сетей. Городские тепловые сети предупредили местных жителей в своем telegram-канале о том, что в период проведения испытаний температура отопительных приборов поднимется до некомфортно высоких значений.
«Испытания тепломагистралей на максимальную температуру теплоносителя пройдут 23 и 24 мая в центральной части города Сургута и затронут микрорайоны «А», «Центральный», №№3, 5, 5А, 7, 7А, 8, 8А, 9,10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А,17, 18, 19, 20, 20А, 30,31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 37, кварталы «А», 6, 7, «Хоззона», «Строитель» и «Госснаб», — сообщили коммунальщики. Испытания начнутся в 12:00 23 мая и закончатся в 21:00 24 мая.
Температура отопительных приборов в квартирах и домах сургутян может повыситься до 95 градусов, а температура горячей воды будет достигать 75. Испытания не повлияют на стоимость коммунальных услуг за месяц. «Перерасчёт будет производиться за время температурных испытаний по показаниям приборов учёта тепловой энергии в случае их наличия», — пояснили представители Городских тепловых сетей.
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