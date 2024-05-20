Назван топ-3 самых дорогостоящих бизнесов в Челябинской области, готовых к продаже. Фото

В число самых дорогих бизнесов в Челябинской области вошли завод, отель и карьер

20 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

За 295 млн рублей в регионе продается предприятие по добыче рассыпного золота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В число самых дорогих бизнесов, готовых к продаже в Челябинской области, вошли завод, отель и карьер. На первом месте — предприятие по добыче рассыпного золота стоимостью 295 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За 295 млн рублей в Челябинской области продается предприятие по добыче рассыпного золота. Это собственная подстанция с лицензией до 2039 года. Вес разведанных запасов составляет 432 кг, оцененных — пять кг, запасы по Р1 (одиночные находки, геодезические материалы) — 166 кг. На таких месторождениях, помимо золота, могут встречаться лимонит, магнетит, пирит, халькопирит, анкерит, галенит, блеклые руды, акантит, вторичные минералы меди, свинца и цинка», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге самых дорогих бизнесов находится ресторан «Солнце» за 84 млн рублей, расположенный между Копейском и Челябинском. Он работает с 2017 года. Ресторан двухэтажный, у него есть три банкетных зала и детская игровая комната. На втором этаже можно проводить мероприятия с участием до 300 человек. Общая площадь здания составляет полторы тысячи квадратных метров, под ним находится собственный земельный участок на две тысячи квадратных метров. На парковке может разместиться до 70 автомобилей. Также есть свободный цокольный этаж, который подойдет для складской зоны, кальянной и сауны. Ресторан работает как на банкеты, так и на повседневное обслуживание и доставку. У предприятия уже есть большая клиентская база и рейтинг 4,8 на странице в соцсетях. На третьей строчке в рейтинге находится сельскохозяйственное предприятие за 49 млн рублей. Это готовый бизнес с паевыми землями сельхозназначения с договорами аренды до 2030 года. Из земель вспахано за 2021 год 578 га, за 2022-й — 968 га, 2023 — 582 га. Также в сделку входит современная сельскохозяйственная техника — зерноуборочный комбайн, жатка валковая зерновая для скашивания и укладки стеблей зерновых культур, трактор «Кировец», трактор «Беларусь», плуг с удлиненной стойкой для пахоты под зерновые и технические культуры, универсальная пружинная борона, комплекс из зернотуковых сеялок-культиваторов, а также пневматический посевной комплекс. Стоимость ресторана солнце в Челябинске составляет 84 млн рублей, он находится между Челябинском и Копейском, работает с 2017 года Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость» За 49 млн рублей также продается сельскохозяйственное предприятие, это готовый бизнес с паевыми землями сельхозназначения с договорами аренды до 2030 года Фото: Пресс-служба «Авито Недвижимость» За 295 млн рублей в Челябинской области продается работающее предприятие по добыче россыпного золота Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В число самых дорогих бизнесов, готовых к продаже в Челябинской области, вошли завод, отель и карьер. На первом месте — предприятие по добыче рассыпного золота стоимостью 295 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За 295 млн рублей в Челябинской области продается предприятие по добыче рассыпного золота. Это собственная подстанция с лицензией до 2039 года. Вес разведанных запасов составляет 432 кг, оцененных — пять кг, запасы по Р1 (одиночные находки, геодезические материалы) — 166 кг. На таких месторождениях, помимо золота, могут встречаться лимонит, магнетит, пирит, халькопирит, анкерит, галенит, блеклые руды, акантит, вторичные минералы меди, свинца и цинка», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге самых дорогих бизнесов находится ресторан «Солнце» за 84 млн рублей, расположенный между Копейском и Челябинском. Он работает с 2017 года. Ресторан двухэтажный, у него есть три банкетных зала и детская игровая комната. На втором этаже можно проводить мероприятия с участием до 300 человек. Общая площадь здания составляет полторы тысячи квадратных метров, под ним находится собственный земельный участок на две тысячи квадратных метров. На парковке может разместиться до 70 автомобилей. Также есть свободный цокольный этаж, который подойдет для складской зоны, кальянной и сауны. Ресторан работает как на банкеты, так и на повседневное обслуживание и доставку. У предприятия уже есть большая клиентская база и рейтинг 4,8 на странице в соцсетях. На третьей строчке в рейтинге находится сельскохозяйственное предприятие за 49 млн рублей. Это готовый бизнес с паевыми землями сельхозназначения с договорами аренды до 2030 года. Из земель вспахано за 2021 год 578 га, за 2022-й — 968 га, 2023 — 582 га. Также в сделку входит современная сельскохозяйственная техника — зерноуборочный комбайн, жатка валковая зерновая для скашивания и укладки стеблей зерновых культур, трактор «Кировец», трактор «Беларусь», плуг с удлиненной стойкой для пахоты под зерновые и технические культуры, универсальная пружинная борона, комплекс из зернотуковых сеялок-культиваторов, а также пневматический посевной комплекс.