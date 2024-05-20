В Перми пытаются списать долги у банка-банкрота

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Суд рассмотрит заявление 17 июня
Суд рассмотрит заявление 17 июня Фото:

Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим пермского «Экопромбанка», просит списать долги организации. Заявление об этом направлено в Арбитражный суд Пермского края.

«АСВ просит о списании имущества "Экопромбанка" на 341,1 млн руб. Указанная сумма — права требования к компании "СпецМеханизация"», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Суд принял заявление и рассмотрит его 17 июня. Ранее Агентство по страхованию вкладов уже пыталось списать долги банка на сумму 916 млн рублей. Эти деньги хотели взыскать с кипрской компании, но ничего не вышло.

«Экопромбанк» признали банкротом в 2014 году. Бывшего владельца приговорили к уголовному сроку за мошенничество, а активы распродают на торгах.

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Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим пермского «Экопромбанка», просит списать долги организации. Заявление об этом направлено в Арбитражный суд Пермского края. «АСВ просит о списании имущества "Экопромбанка" на 341,1 млн руб. Указанная сумма — права требования к компании "СпецМеханизация"», — пишет «Коммерсант Прикамье». Суд принял заявление и рассмотрит его 17 июня. Ранее Агентство по страхованию вкладов уже пыталось списать долги банка на сумму 916 млн рублей. Эти деньги хотели взыскать с кипрской компании, но ничего не вышло. «Экопромбанк» признали банкротом в 2014 году. Бывшего владельца приговорили к уголовному сроку за мошенничество, а активы распродают на торгах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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