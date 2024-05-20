Свердловская «железная леди» раскрыла, зачем пошла на шоу с беспощадными заданиями

«Железная леди» IRONMAN, вице-чемпионка Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева стала участницей нового шоу «Титаны» на ТНТ. 42-летняя свердловчанка призналась URA.RU, что на проект она пришла из любопытства, а в прохождении «беспощадных» испытаний, которые придумывал искусственный интеллект, ей помогали две вещи.
«На мой взгляд, самый главный навык — это выносливость и беспощадность к себе. Чуть стоит себя пожалеть, и вот ты уже сдаешься. Сложными оказались испытания, в которых большей частью задействованы были руки и испытания на скорость. Вы скоро все увидите», — поделилась Светлана.
По словам героини «Титанов», на шоу ее поразило разнообразие профессиональной деятельности участников. «Конечно, я была готова к большому количеству спортсменов. Наоборот, это очень интересно состязаться с равными или же превосходящими тебя в чем-то соперниками. Какой смысл состязаний с теми, кто заведомо слабее тебя?» — делится спортсменка.
Участница из Верхней Салды не просто персональный тренер по бодибилдингу, а еще и мама четверых детей — самой старшей дочери 20 лет, она живет в Санкт-Петербурге, второй — 15 лет, двум младшим — по 7 и 9 лет. «Возиться приходится только с младшими. Львиную часть заботы о детях берет на себя муж, так и справляемся», — улыбается Светлана, когда делится секретом, как она все успевает.
Дата первого выпуска шоу «Титаны» пока не разглашается. Известно лишь, что в проекте участвует 99 сильнейших людей России, среди них — чемпионы, бойцы, фитнес-тренеры, каскадеры, спасатели, альпинисты и другие. Победитель получит денежный приз — 10 миллионов рублей. Помимо Светланы Медведевой, в проекте участвует другой свердловчанин — обладатель кубка Европы по самбо Сергей Кузнецов.
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