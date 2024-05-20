Глава свердловского онкоцентра Мейлах уволится после бунта врачей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Кто займет место Мейлаха — пока неизвестно Фото:

Главный врач Свердловского онкологического диспансера уволится после бунта медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. Как сообщалось ранее, коллектив учреждения заявил о недоверии к руководителю, направив обращения губернатору Евгению Куйвашеву, региональному главе здравоохранения Андрею Карлову и в минздрав России.

«С замгубернатора Павлом Крековым [который курирует медицину] достигнута договоренность, что Борис Мейлах уйдет. У него есть неиспользованные отпускные дни, он их отгуляет и напишет заявление по собственному желанию», — объяснил собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщал URA.RU, что Борис Мейлах якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официального подтверждения этой информации нет. В понедельник, 20 мая, главврач, как обычно, вышел на работу.

В обращениях, направленных властям, коллектив онкоцентра заявлял, что руководство Мейлаха якобы пагубно влияет на их работу и разрушает уникальную больницу. В вину хирургу поставили крайнюю экономию денег, которая вредит пациентам, а также грубое и деспотичное отношение к подчиненным. Подробно о ситуации в онкодиспансере — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный врач Свердловского онкологического диспансера уволится после бунта медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. Как сообщалось ранее, коллектив учреждения заявил о недоверии к руководителю, направив обращения губернатору Евгению Куйвашеву, региональному главе здравоохранения Андрею Карлову и в минздрав России. «С замгубернатора Павлом Крековым [который курирует медицину] достигнута договоренность, что Борис Мейлах уйдет. У него есть неиспользованные отпускные дни, он их отгуляет и напишет заявление по собственному желанию», — объяснил собеседник агентства. Ранее другой источник сообщал URA.RU, что Борис Мейлах якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официального подтверждения этой информации нет. В понедельник, 20 мая, главврач, как обычно, вышел на работу. В обращениях, направленных властям, коллектив онкоцентра заявлял, что руководство Мейлаха якобы пагубно влияет на их работу и разрушает уникальную больницу. В вину хирургу поставили крайнюю экономию денег, которая вредит пациентам, а также грубое и деспотичное отношение к подчиненным. Подробно о ситуации в онкодиспансере — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...