Глава свердловского онкоцентра Мейлах уволится после бунта врачей

Кто займет место Мейлаха — пока неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Свердловского онкологического диспансера уволится после бунта медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. Как сообщалось ранее, коллектив учреждения заявил о недоверии к руководителю, направив обращения губернатору Евгению Куйвашеву, региональному главе здравоохранения Андрею Карлову и в минздрав России.

«С замгубернатора Павлом Крековым [который курирует медицину] достигнута договоренность, что Борис Мейлах уйдет. У него есть неиспользованные отпускные дни, он их отгуляет и напишет заявление по собственному желанию», — объяснил собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщал URA.RU, что Борис Мейлах якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официального подтверждения этой информации нет. В понедельник, 20 мая, главврач, как обычно, вышел на работу.

В обращениях, направленных властям, коллектив онкоцентра заявлял, что руководство Мейлаха якобы пагубно влияет на их работу и разрушает уникальную больницу. В вину хирургу поставили крайнюю экономию денег, которая вредит пациентам, а также грубое и деспотичное отношение к подчиненным. Подробно о ситуации в онкодиспансере — в материале URA.RU.