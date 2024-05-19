Глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона

Сергей Ветохин посетил запад ХМАО с ревизией
Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин во время рабочих поездок посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры на своем сайте.
«В каждом ОМВД Сергей Ветохин провел совещания, на которых заслушал доклады о принимаемых мерах по противодействию преступности. Полковник полиции дал оценку текущей ситуации и поставил задачи по предупреждению и пресечению правонарушений», — сообщает пресс-служба полиции.
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