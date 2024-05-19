19 мая 2024

Глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона

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Сергей Ветохин посетил запад ХМАО с ревизией
Сергей Ветохин посетил запад ХМАО с ревизией Фото:

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин во время рабочих поездок посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры на своем сайте.

«В каждом ОМВД Сергей Ветохин провел совещания, на которых заслушал доклады о принимаемых мерах по противодействию преступности. Полковник полиции дал оценку текущей ситуации и поставил задачи по предупреждению и пресечению правонарушений», — сообщает пресс-служба полиции.

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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин во время рабочих поездок посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры на своем сайте. «В каждом ОМВД Сергей Ветохин провел совещания, на которых заслушал доклады о принимаемых мерах по противодействию преступности. Полковник полиции дал оценку текущей ситуации и поставил задачи по предупреждению и пресечению правонарушений», — сообщает пресс-служба полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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