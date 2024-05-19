19 мая 2024

Чем известен покинувший пост главы внутрипола ХМАО Скурихин

© Служба новостей «URA.RU»
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Скурихин покидает свой пост спустя 9 лет работы
Скурихин покидает свой пост спустя 9 лет работы Фото:

Глава департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин с 21 мая по собственному желанию покидает должность, которую занимал с 2015 года. URA.RU рассказывает, чем запомнился на посту экс-директор внутрипола Югры.

Начало карьеры политика

Весь карьерный путь Скурихина был связан с государственной службой. Трудовую деятельность Скурихин начал в 1998 году на должности ведущего специалиста Экологического фонда Ханты-Мансийского автономного округа. А с 2000 по 2003 года уже числился в качестве советника директора департамента образования и науки округа.

Путь в системе общественно-политического управления Скурихин начал с 2003 года. Тогда он выступал координатором деятельности по развитию местного самоуправления в Югре. Сначала был назначен начальником управления регионального развития и местного самоуправления, а позже и главой департамента внутренней политики ХМАО.

Чем запомнились годы политической деятельности Скурихина

За период политической деятельности экс-директора внутрипола на руководящем посту, произошло множество значимых событий, как регионального, так и федерального масштаба. Функции департамента внутренней политики Югры были пересмотрены, а само ведомство получило полномочия по развитию и контролю информационной сети в регионе. Во главе со Скурихиным департамент перенес выборы в Госдуму 2016 и 2021 годов, голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, а также выборы президента страны. На всех этапах развития и модернизации правительственных структур Скурихин показал себя хорошим управленцем, как это отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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Глава департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин с 21 мая по собственному желанию покидает должность, которую занимал с 2015 года. URA.RU рассказывает, чем запомнился на посту экс-директор внутрипола Югры. Начало карьеры политика Весь карьерный путь Скурихина был связан с государственной службой. Трудовую деятельность Скурихин начал в 1998 году на должности ведущего специалиста Экологического фонда Ханты-Мансийского автономного округа. А с 2000 по 2003 года уже числился в качестве советника директора департамента образования и науки округа. Путь в системе общественно-политического управления Скурихин начал с 2003 года. Тогда он выступал координатором деятельности по развитию местного самоуправления в Югре. Сначала был назначен начальником управления регионального развития и местного самоуправления, а позже и главой департамента внутренней политики ХМАО. Чем запомнились годы политической деятельности Скурихина За период политической деятельности экс-директора внутрипола на руководящем посту, произошло множество значимых событий, как регионального, так и федерального масштаба. Функции департамента внутренней политики Югры были пересмотрены, а само ведомство получило полномочия по развитию и контролю информационной сети в регионе. Во главе со Скурихиным департамент перенес выборы в Госдуму 2016 и 2021 годов, голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, а также выборы президента страны. На всех этапах развития и модернизации правительственных структур Скурихин показал себя хорошим управленцем, как это отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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