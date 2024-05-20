Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси

21 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Эбрахим Раиси активно поддерживал сотрудничество с РФ, сказал Мовсес Газарян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Великобритания может быть замешана в крушении вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, так как его политика не вписывалась в западную картину мира. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. «Его смерть может быть выгодна как минимум третьим силам, которые работают на дестабилизации одних игроков против других. Некоторые мои коллеги высказывали позицию, что это могут быть пробританские структуры. Израиль не заинтересован сейчас в повторении атак, потому что нечто подобное может иметь реально катастрофические последствия», — сказал Мовсес Газарян. Новость по теме Кто станет президентом Ирана после выборов и как это отразится на России Западу не нравились политические связи Раиси, отметил эксперт. «Он последовательно работал над укреплением российско-иранских отношений. При нем произошла довольно серьезная активизация Тегерана в ШОС и БРИКС. Также наметилось выстраивание довольно крепких и основательных партнерских отношений с Евразийским экономическим союзом. То есть этот лидер максимально не вписывался в фарватер интересов Запада», — продолжил политолог. То, что авиакатастрофа произошла после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, тоже серьезный сигнал, считает Газарян. «Интересно заметить, что президент Ирана возвращался с совместного ирано-азербайджанского мероприятия. Для Ирана отношения с Азербайджаном, Арменией, Грузией довольно важны. Это как для России постсоветское пространство. С Азербайджаном были определенные сложности и началось их урегулирование, что не в интересах других игроков. Например, того же Израиля. Но он, на мой взгляд, вряд ли бы Израиль стал так рисковать. Это также не нравится западным столицам. Силы, которые могут осмелиться на подобную операцию, на подобный риск, — это, скорее всего, или Соединенные Штаты, или Британия», — объяснил собеседник URA.RU. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (находится в провинции Восточный Азербайджан). Политический лидер погиб. Существует версия, что вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности. В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства. Россия предложила оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы. Разбившийся вертолет президента Раиси не подавал сигналов, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. По его словам, система была отключена или отсутствовала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания может быть замешана в крушении вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, так как его политика не вписывалась в западную картину мира. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. «Его смерть может быть выгодна как минимум третьим силам, которые работают на дестабилизации одних игроков против других. Некоторые мои коллеги высказывали позицию, что это могут быть пробританские структуры. Израиль не заинтересован сейчас в повторении атак, потому что нечто подобное может иметь реально катастрофические последствия», — сказал Мовсес Газарян. Западу не нравились политические связи Раиси, отметил эксперт. «Он последовательно работал над укреплением российско-иранских отношений. При нем произошла довольно серьезная активизация Тегерана в ШОС и БРИКС. Также наметилось выстраивание довольно крепких и основательных партнерских отношений с Евразийским экономическим союзом. То есть этот лидер максимально не вписывался в фарватер интересов Запада», — продолжил политолог. То, что авиакатастрофа произошла после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, тоже серьезный сигнал, считает Газарян. «Интересно заметить, что президент Ирана возвращался с совместного ирано-азербайджанского мероприятия. Для Ирана отношения с Азербайджаном, Арменией, Грузией довольно важны. Это как для России постсоветское пространство. С Азербайджаном были определенные сложности и началось их урегулирование, что не в интересах других игроков. Например, того же Израиля. Но он, на мой взгляд, вряд ли бы Израиль стал так рисковать. Это также не нравится западным столицам. Силы, которые могут осмелиться на подобную операцию, на подобный риск, — это, скорее всего, или Соединенные Штаты, или Британия», — объяснил собеседник URA.RU. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (находится в провинции Восточный Азербайджан). Политический лидер погиб. Существует версия, что вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности. В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства. Россия предложила оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы. Разбившийся вертолет президента Раиси не подавал сигналов, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. По его словам, система была отключена или отсутствовала.