Министр транспорта Турции: вертолет президента Ирана не подал аварийных сигналов

20 мая 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Сигнальная система на борту вертолета Ибрахима Раиси (на фото) могла быть отключена, заявил Абдулкадир Уралоглу Фото: Официальный сайт Государственной Думы новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Турция не получала никаких сигналов о крушении вертолета с иранскими чиновниками на борту, включая президента Ирана Эбрахима Раиси, на северо-западе Исламской Республики, что, вероятно, свидетельствует о том, что система сигнализации была выключена или отсутствовала вовсе. Такое заявление сделал министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. «Мы думаем, что сигнальная система была отключена или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов. А они обязательно должны нами фиксироваться», — передает слова Уралоглу агентство IHA. Он добавил, что иранское воздушное пространство контролируется турецкими диспетчерами, и подчеркнул, что Турция следила за ситуацией сразу после получения информации о происшествии, учитывая близость стран и статус президента Ирана. Вертолет с президентом Ирана и другими чиновниками потерпел крушение 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Раиси и его делегация погибли. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США несут ответственность за катастрофу из-за санкций по авиации в сторону Тегерана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция не получала никаких сигналов о крушении вертолета с иранскими чиновниками на борту, включая президента Ирана Эбрахима Раиси, на северо-западе Исламской Республики, что, вероятно, свидетельствует о том, что система сигнализации была выключена или отсутствовала вовсе. Такое заявление сделал министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. «Мы думаем, что сигнальная система была отключена или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов. А они обязательно должны нами фиксироваться», — передает слова Уралоглу агентство IHA. Он добавил, что иранское воздушное пространство контролируется турецкими диспетчерами, и подчеркнул, что Турция следила за ситуацией сразу после получения информации о происшествии, учитывая близость стран и статус президента Ирана. Вертолет с президентом Ирана и другими чиновниками потерпел крушение 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Раиси и его делегация погибли. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США несут ответственность за катастрофу из-за санкций по авиации в сторону Тегерана.