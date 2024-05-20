Появилась новая версия падения вертолета президента Ирана

IRNA: вертолет президента Ирана упал из-за технической неисправности

20 мая 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Вертолет с Раиси и другими политиками разбился 19 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности. Такую версию трагедии озвучили в иранском агентстве IRNA. Ранее выдвигалось предположение, что вертолет упал из-за погодных условий. Новость по теме Как Иран скорбит после трагической гибели президента Раиси. Фоторепортаж «Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности», — передает агентство IRNA. При этом не уточняется характер этой неисправности. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи озвучивал другую версию трагедии. По его информации, вертолет упал из-за плохих метеорологических условий. Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Церемония политика запланирована на 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности. Такую версию трагедии озвучили в иранском агентстве IRNA. Ранее выдвигалось предположение, что вертолет упал из-за погодных условий. «Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности», — передает агентство IRNA. При этом не уточняется характер этой неисправности. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи озвучивал другую версию трагедии. По его информации, вертолет упал из-за плохих метеорологических условий. Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Церемония политика запланирована на 21 мая.