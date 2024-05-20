Появилась новая версия падения вертолета президента Ирана

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности. Такую версию трагедии озвучили в иранском агентстве IRNA. Ранее выдвигалось предположение, что вертолет упал из-за погодных условий.
«Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности», — передает агентство IRNA. При этом не уточняется характер этой неисправности.
Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи озвучивал другую версию трагедии. По его информации, вертолет упал из-за плохих метеорологических условий.
Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Церемония политика запланирована на 21 мая.
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