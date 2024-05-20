Появилась новая версия падения вертолета президента Ирана

IRNA: вертолет президента Ирана упал из-за технической неисправности
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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, вертолет, лошади, кони, наездники, всадники, военные учения, горы, полигон кара хаак
Вертолет с Раиси и другими политиками разбился 19 мая Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности. Такую версию трагедии озвучили в иранском агентстве IRNA. Ранее выдвигалось предположение, что вертолет упал из-за погодных условий.

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«Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности», — передает агентство IRNA. При этом не уточняется характер этой неисправности.

Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи озвучивал другую версию трагедии. По его информации, вертолет упал из-за плохих метеорологических условий.

Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Церемония политика запланирована на 21 мая.

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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности. Такую версию трагедии озвучили в иранском агентстве IRNA. Ранее выдвигалось предположение, что вертолет упал из-за погодных условий. «Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности», — передает агентство IRNA. При этом не уточняется характер этой неисправности. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи озвучивал другую версию трагедии. По его информации, вертолет упал из-за плохих метеорологических условий. Вертолет потерпел крушение 19 мая. На борту находился сам Раиси, а также другие государственные деятели. Церемония политика запланирована на 21 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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