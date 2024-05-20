Кто станет президентом Ирана после выборов и как это отразится на России

Политолог Курбанов: зам погибшего Раиси получит 70% голосов на выборах в Иране

20 мая 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Наибольшую поддержку, порядка 70-80% голосов, на будущих выборах в Иране после смерти президент Ирана Эбрахим Раиси получит ныне исполняющий обязанности президента заместитель главы государства Мохаммад Мохбер. Отношения с Россией и внутренние устои при этом не изменятся, так как решающую роль в стране играет Верховный духовный лидер (аятолла) Али Хаменеи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов. «Выборы в Иране проходят на демократическом уровне. Там все под контролем. Президент там просто слуга народа. Он день и ночь работает и не может позволить себе яхту и еще что-то в этом роде. Нынешний врио Мохаммад Мохбер очень опытный и уважаемый человек. С уверенностью могу сказать, что 70-80% за него проголосует», — сказал Маис Курбанов. Он подчеркнул, в Иране главным лицом является Верховный духовный лидер. Именно он принимает все основные решения. «Иран — это единственное государство, имеющее духовного лидера, который реально управляет страной. Аятолла Али Хаменеи — видный человек. Его уважает лидер РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что президента Ирана не стало, в стране продолжается жизнь. Никакого хаоса не будет. Президенты выбираются, они уходят, а духовный лидер до конца жизни управляет страной», — подчеркнул эксперт. Взаимоотношения с Россией продолжат укрепляться, уверен иранист. «Конечно, духовный лидер с большим уважением относится к России. Мы это прекрасно знаем. Это самая дружественная страна для него. Ничего не изменится. Страны еще больше сплотятся. Потому что, как говорится, „враг моего врага — мой друг“. У них общий враг — Запад, та же Европа», — продолжил эксперт по Ближнему Востоку. Он отметил, что в смерти Раиси могут быть замешаны внешние враги Ирана. «Все случилось очень быстро. Есть же космическое сопровождение президента, радары, сам вертолет был прочный. В нем очень много аппаратуры, которая передает местоположение даже под водой. Но тут почему-то все резко перестало работать. Большинство политологов, с кем я общался, говорят, что вертолет сбили. Это могут быть малозаметные средства поражения. Будет проведено расследование и точно станет известно, откуда это было сделано. Те, кто внутри страны, знают, что убивать президента бесполезно, пока есть духовный лидер. Израиль и США больше всего заинтересованы в этом, и они этого не скрывают», — заявил политолог. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб. Вертолет, в котором находился лидер, потерпел крушение в районе города Джульфа (провинция Восточный Азербайджан). Исполнять обязанности президента Ирана будет в течение 50 дней (до новых выборов) заместитель главы государства Мохаммад Мохбер. В стране объявили пятидневный траур. Церемония погребения Раиси запланирована на 21 мая. Журнал Time и издание Economist выдвинули версии, что к происшествию могут быть причастны враги внутри Ирана или Израиль. Один из израильских чиновников заверил, что страна не имеет отношение к гибели Раиси. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поддержку аятолле Али Хаменеи на фоне гибели президента страны. РФ и Иран поддерживали сотрудничество и запускали совместные проекты.