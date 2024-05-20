Шойгу готов помочь установить причины крушения вертолета с президентом Ирана

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей, топ
Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Эбрахима Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Москва готова оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы в Иране, в которой погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в телеграмме иранскому коллеге.

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«Выражаю соболезнования… Выражаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета», — приводит РИА Новости заявление Шойгу.

Раиси погиб 19 мая во время крушения вертолета в иранском регионе Восточный Азербайджан. URA.RU рассказывало о личности иранского лидера.

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Москва готова оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы в Иране, в которой погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в телеграмме иранскому коллеге. «Выражаю соболезнования… Выражаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета», — приводит РИА Новости заявление Шойгу. Раиси погиб 19 мая во время крушения вертолета в иранском регионе Восточный Азербайджан. URA.RU рассказывало о личности иранского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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