Шойгу готов помочь установить причины крушения вертолета с президентом Ирана

20 мая 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Москва готова оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы в Иране, в которой погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в телеграмме иранскому коллеге. «Выражаю соболезнования… Выражаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета», — приводит РИА Новости заявление Шойгу. Раиси погиб 19 мая во время крушения вертолета в иранском регионе Восточный Азербайджан. URA.RU рассказывало о личности иранского лидера.