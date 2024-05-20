Шойгу готов помочь установить причины крушения вертолета с президентом Ирана

Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Эбрахима Раиси
Москва готова оказать содействие в установлении причин авиакатастрофы в Иране, в которой погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в телеграмме иранскому коллеге.
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«Выражаю соболезнования… Выражаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета», — приводит РИА Новости заявление Шойгу.
Раиси погиб 19 мая во время крушения вертолета в иранском регионе Восточный Азербайджан. URA.RU рассказывало о личности иранского лидера.
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