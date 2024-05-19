Сын экс-главы Сургута Филатова заработал миллионы рублей на контрактах с мэрией

Компания сына экс-главы Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Глеба заработала на подрядах с мэрией около 154 миллионов рублей. Аукционы были выиграны, пока Филатов-старший еще находился на посту градоначальника. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Наследник градоначальника вошел в состав учредителей московского ООО „Спецмонтажпроект“ в декабре 2023 года. После этого фирма получила заказ на капремонт плавательного центра „Дельфин“ и строительство сетей водоснабжения на Речной улице. Общая сумма контрактов составляет порядка 154 миллионов рублей», — рассказал инсайдер.
Впрочем, и до появления сына Филатова в списке учредителей компания «Спецмонтажпроект» успешно сотрудничала с мэрией Сургута на протяжении последних трех лет. По данным системы СБИС, за это время она навыигрывала подрядов на сумму около миллиарда рублей. Второй учредитель компании — Олег Кривовязюк, по всей видимости, является бизнес-партнером Филатова-старшего. Именно он сменил чиновника в составе учредителей ООО «Сатурн» в декабре 2019 года. Еще 265 миллионов рублей СМП заработал на контрактах с мэрией Лангепаса, выходцами из которого является семейство Филатовых.
Экс-глава Сургута заявил, что все контракты торгуются на открытых площадках на конкурсной основе. «Эта процедура прозрачна и объективна. Если по каким-то контрактам возникают вопросы — для таких спорных случаев есть надзорные и контролирующие органы, которые могут давать правовую оценку. Мой сын взрослый и ведет свою деятельность самостоятельно. Какие контракты и в каком направлении заключаются — это также самостоятельное решение и выбор самой компании. Здесь не вижу повода что-то домысливать или притягивать за уши. С юридической стороны все действия компанией выверены, полагаю, а если что-то не так, думаю, компетентные органы поправят. Если есть претензии к качеству, срокам и стоимости работ по контрактам, их нужно сначала обозначить, а затем уже проверять в установленном порядке. Все контракты заключены, повторюсь, прозрачно и в рамках правового поля», — заявил Филатов в беседе с журналистом агентства.
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