«Росатом» получит акции двух предприятий в России

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Под контроль "Росатома" попали акции двух акционерных обществ
Под контроль "Росатома" попали акции двух акционерных обществ Фото:

Акционерные общества «Луч» и «Новосибирский завод химконцентратов» включены в список предприятий, акции которых передаются «Росатому». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. 

«Росатом» получит акции двух предприятий в России. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт и научно-производственное объединение "Луч" из города Подольска и публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" попадут в перечень акционерных обществ, акции которых принадлежат "Росатому"», — говорится в тексте документа. Отмечается, что акции предприятий переходят под контроль госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

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Акционерные общества «Луч» и «Новосибирский завод химконцентратов» включены в список предприятий, акции которых передаются «Росатому». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.  «Росатом» получит акции двух предприятий в России. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт и научно-производственное объединение "Луч" из города Подольска и публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" попадут в перечень акционерных обществ, акции которых принадлежат "Росатому"», — говорится в тексте документа. Отмечается, что акции предприятий переходят под контроль госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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