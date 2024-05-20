Акционерные общества «Луч» и «Новосибирский завод химконцентратов» включены в список предприятий, акции которых передаются «Росатому». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Росатом» получит акции двух предприятий в России. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт и научно-производственное объединение "Луч" из города Подольска и публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" попадут в перечень акционерных обществ, акции которых принадлежат "Росатому"», — говорится в тексте документа. Отмечается, что акции предприятий переходят под контроль госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.