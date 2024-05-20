США хотят отправлять военных инструкторов на Украину после окончания СВО

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После окончания СВО США могут отправить на Украину военных инструкторов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США рассматриваю возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения СВО. Об этом сообщил представитель Пентагона.

«США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — заявил чиновник минобороны США. Его слова передает ТАСС. Но он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет.

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В США рассматриваю возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения СВО. Об этом сообщил представитель Пентагона. «США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — заявил чиновник минобороны США. Его слова передает ТАСС. Но он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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