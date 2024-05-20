США хотят отправлять военных инструкторов на Украину после окончания СВО

20 мая 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

После окончания СВО США могут отправить на Украину военных инструкторов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США рассматриваю возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения СВО. Об этом сообщил представитель Пентагона. «США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — заявил чиновник минобороны США. Его слова передает ТАСС. Но он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США рассматриваю возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения СВО. Об этом сообщил представитель Пентагона. «США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — заявил чиновник минобороны США. Его слова передает ТАСС. Но он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет.