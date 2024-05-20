США хотят отправлять военных инструкторов на Украину после окончания СВО

После окончания СВО США могут отправить на Украину военных инструкторов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США рассматриваю возможность отправки на Украину военных инструкторов после завершения СВО. Об этом сообщил представитель Пентагона.
«США рассматривают возможность возвращения военных инструкторов в Украину после завершения конфликта», — заявил чиновник минобороны США. Его слова передает ТАСС. Но он отметил, что в настоящее время планов по отправке военных на Украину у США нет.
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