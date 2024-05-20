МИД призвало россиян отказаться от поездок в Афганистан

Министерство иностранных дел России выразило беспокойство в связи с террористической атакой на иностранных туристов в Афганистане и призвало россиян воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Мы встревожены сообщениями о нападении на иностранных туристов. В результате обстрела на рынке в Бамиане погибли три человека, еще четверо получили тяжелые ранения", — заявили в МИД РФ, подчеркнув сложную ситуацию с безопасностью в Афганистане.
В связи с продолжающимися актами насилия в Афганистане, МИД России рекомендует гражданам страны избегать поездок туда, особенно с туристическими целями. Агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя МВД Афганистана, сообщает, что число жертв нападения увеличилось до шести человек.
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