Для россиян подорожает шенгенская виза

С 11 июня стоимость шенгенской визы для граждан России и других стран увеличится на 12%. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении.
«Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года», — говорится в сообщении министерства. После изменений взрослые заплатят за визу 90 евро, а дети от 6 до 12 лет — 45 евро.
Повышение цен на шенгенские визы связано с ростом инфляции. Официальный документ о новых тарифах пока не опубликован на сайте Еврокомиссии. На текущий момент стоимость визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей.
Ранее европейские консульства перестали выдавать россиянам шенгенские визы сроком на больше года после отмены соглашений между Россией и странами ЕС. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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