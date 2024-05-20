Для россиян подорожает шенгенская виза

21 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Повышение цен на визу связано с инфляцией Фото: Анна Майорова © URA.RU С 11 июня стоимость шенгенской визы для граждан России и других стран увеличится на 12%. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении. «Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года», — говорится в сообщении министерства. После изменений взрослые заплатят за визу 90 евро, а дети от 6 до 12 лет — 45 евро. Повышение цен на шенгенские визы связано с ростом инфляции. Официальный документ о новых тарифах пока не опубликован на сайте Еврокомиссии. На текущий момент стоимость визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей. Ранее европейские консульства перестали выдавать россиянам шенгенские визы сроком на больше года после отмены соглашений между Россией и странами ЕС. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 11 июня стоимость шенгенской визы для граждан России и других стран увеличится на 12%. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении. «Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года», — говорится в сообщении министерства. После изменений взрослые заплатят за визу 90 евро, а дети от 6 до 12 лет — 45 евро. Повышение цен на шенгенские визы связано с ростом инфляции. Официальный документ о новых тарифах пока не опубликован на сайте Еврокомиссии. На текущий момент стоимость визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей. Ранее европейские консульства перестали выдавать россиянам шенгенские визы сроком на больше года после отмены соглашений между Россией и странами ЕС. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).