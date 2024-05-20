20 мая 2024

Для россиян подорожает шенгенская виза

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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Повышение цен на визу связано с инфляцией Фото:

С 11 июня стоимость шенгенской визы для граждан России и других стран увеличится на 12%. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении.

«Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года», — говорится в сообщении министерства. После изменений взрослые заплатят за визу 90 евро, а дети от 6 до 12 лет — 45 евро.

Повышение цен на шенгенские визы связано с ростом инфляции. Официальный документ о новых тарифах пока не опубликован на сайте Еврокомиссии. На текущий момент стоимость визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей.

Ранее европейские консульства перестали выдавать россиянам шенгенские визы сроком на больше года после отмены соглашений между Россией и странами ЕС. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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С 11 июня стоимость шенгенской визы для граждан России и других стран увеличится на 12%. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении. «Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года», — говорится в сообщении министерства. После изменений взрослые заплатят за визу 90 евро, а дети от 6 до 12 лет — 45 евро. Повышение цен на шенгенские визы связано с ростом инфляции. Официальный документ о новых тарифах пока не опубликован на сайте Еврокомиссии. На текущий момент стоимость визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей. Ранее европейские консульства перестали выдавать россиянам шенгенские визы сроком на больше года после отмены соглашений между Россией и странами ЕС. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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