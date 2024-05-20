20 мая 2024

В Копейске продают здание обанкроченного торгового центра за 35 млн рублей. Скрин

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Начальная цена лота — 35 млн рублей Фото:

В Копейске (Челябинская область) на торги выставили здание обанкроченного торгового комплекса площадью 1077 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 35 миллионов рублей, говорится на сайте «Торги России».

«[Продается на торгах] здание торгового комплекса, площадью 1077,2 кв.м… и земельный участок под данным зданием площадью 1262 кв. м. Начальная цена — 35 000 000 рублей», — говорится в описании лота.

Здание расположено в Копейске по улице Ленина. Раньше здесь находился торговый комплекс «Центральный». Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня.

Заявки на участие принимаются до 20 июня
Заявки на участие принимаются до 20 июня

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В Копейске (Челябинская область) на торги выставили здание обанкроченного торгового комплекса площадью 1077 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 35 миллионов рублей, говорится на сайте «Торги России». «[Продается на торгах] здание торгового комплекса, площадью 1077,2 кв.м… и земельный участок под данным зданием площадью 1262 кв. м. Начальная цена — 35 000 000 рублей», — говорится в описании лота. Здание расположено в Копейске по улице Ленина. Раньше здесь находился торговый комплекс «Центральный». Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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