В Копейске (Челябинская область) на торги выставили здание обанкроченного торгового комплекса площадью 1077 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 35 миллионов рублей, говорится на сайте «Торги России».
«[Продается на торгах] здание торгового комплекса, площадью 1077,2 кв.м… и земельный участок под данным зданием площадью 1262 кв. м. Начальная цена — 35 000 000 рублей», — говорится в описании лота.
Здание расположено в Копейске по улице Ленина. Раньше здесь находился торговый комплекс «Центральный». Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня.
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