В сквере имени Попова в Екатеринбурге потратят на плитку 20 миллионов рублей

21 мая 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

В 2018 году на ремонт плитки выделяли 40 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Из бюджета Екатеринбурга выделят 20 миллионов рублей на замену плитки в сквере имени А.С. Попова. Аукцион, проведенный администрацией города для выбора подрядчика, завершился соглашением на сумму в 19,5 миллиона рублей, что ниже начальной цены в 22,42 миллиона рублей. Ремонтные работы включают замену поврежденной плитки и выравнивание люков на территории сквера. Согласно условиям контракта , все работы должны быть завершены к 1 августа 2024 года. Впервые гранитную плитку в сквере заменили в 2018 году при мэре Александре Высокинском, когда на ремонт было выделено 40 миллионов рублей. Однако после выполнения работ плитка стала неустойчивой, вызывая жалобы горожан. Комитет по благоустройству мэрии требовал от подрядчика устранить дефекты, но компания отрицала свою вину и даже выиграла суд у городской администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из бюджета Екатеринбурга выделят 20 миллионов рублей на замену плитки в сквере имени А.С. Попова. Аукцион, проведенный администрацией города для выбора подрядчика, завершился соглашением на сумму в 19,5 миллиона рублей, что ниже начальной цены в 22,42 миллиона рублей. Ремонтные работы включают замену поврежденной плитки и выравнивание люков на территории сквера. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены к 1 августа 2024 года. Впервые гранитную плитку в сквере заменили в 2018 году при мэре Александре Высокинском, когда на ремонт было выделено 40 миллионов рублей. Однако после выполнения работ плитка стала неустойчивой, вызывая жалобы горожан. Комитет по благоустройству мэрии требовал от подрядчика устранить дефекты, но компания отрицала свою вину и даже выиграла суд у городской администрации.