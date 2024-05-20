Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Президент США Джо Байден отклонил обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что действия в секторе Газа не могут быть классифицированы как геноцид.
«То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне. Так он прокомментировал ситуацию в Газе и отверг обвинения МУС.
Главный прокурор МУС Карим Хан ранее выразил намерение запросить ордера на арест ряда израильских политических деятелей по обвинениям в военных преступлениях. В ответ на это Белый дом заявил, что США не поддерживают расследование МУС и ставят под сомнение его полномочия в данном вопросе. Нетаньяху же категорически отверг возможность каких-либо действий МУС, которые могли бы ограничить право Израиля на самооборону.
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