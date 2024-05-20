20 мая 2024

Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Байден не считает происходящее в Газе геноцидом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
На пресс-конференции Байден сказал, что правительство США не поддерживает обвинения МУС в адрес Нетаньяху Фото:

Президент США Джо Байден отклонил обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что действия в секторе Газа не могут быть классифицированы как геноцид.

«То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне. Так он прокомментировал ситуацию в Газе и отверг обвинения МУС.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее выразил намерение запросить ордера на арест ряда израильских политических деятелей по обвинениям в военных преступлениях. В ответ на это Белый дом заявил, что США не поддерживают расследование МУС и ставят под сомнение его полномочия в данном вопросе. Нетаньяху же категорически отверг возможность каких-либо действий МУС, которые могли бы ограничить право Израиля на самооборону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден отклонил обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что действия в секторе Газа не могут быть классифицированы как геноцид. «То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне. Так он прокомментировал ситуацию в Газе и отверг обвинения МУС. Главный прокурор МУС Карим Хан ранее выразил намерение запросить ордера на арест ряда израильских политических деятелей по обвинениям в военных преступлениях. В ответ на это Белый дом заявил, что США не поддерживают расследование МУС и ставят под сомнение его полномочия в данном вопросе. Нетаньяху же категорически отверг возможность каких-либо действий МУС, которые могли бы ограничить право Израиля на самооборону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...