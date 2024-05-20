Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Байден не считает происходящее в Газе геноцидом

21 мая 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

На пресс-конференции Байден сказал, что правительство США не поддерживает обвинения МУС в адрес Нетаньяху Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден отклонил обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что действия в секторе Газа не могут быть классифицированы как геноцид. «То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне. Так он прокомментировал ситуацию в Газе и отверг обвинения МУС. Главный прокурор МУС Карим Хан ранее выразил намерение запросить ордера на арест ряда израильских политических деятелей по обвинениям в военных преступлениях. В ответ на это Белый дом заявил, что США не поддерживают расследование МУС и ставят под сомнение его полномочия в данном вопросе. Нетаньяху же категорически отверг возможность каких-либо действий МУС, которые могли бы ограничить право Израиля на самооборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден отклонил обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что действия в секторе Газа не могут быть классифицированы как геноцид. «То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне. Так он прокомментировал ситуацию в Газе и отверг обвинения МУС. Главный прокурор МУС Карим Хан ранее выразил намерение запросить ордера на арест ряда израильских политических деятелей по обвинениям в военных преступлениях. В ответ на это Белый дом заявил, что США не поддерживают расследование МУС и ставят под сомнение его полномочия в данном вопросе. Нетаньяху же категорически отверг возможность каких-либо действий МУС, которые могли бы ограничить право Израиля на самооборону.