В Екатеринбурге в Пионерском районе пропала 73-летняя Маргарита Котова, она 20 мая ушла на прогулку и не вернулась, нуждается в медицинской помощи.
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Котова Маргарита Александровна, 73 года. 20 мая 2024 года не вернулась с прогулки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Котововой: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Одежда: бежевая куртка, серые спортивные штаны, черные ботики, серая шапка. Активисты просят обладающих любой информацией про Котову, позвонить и сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
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