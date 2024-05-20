20 мая 2024

В Екатеринбурге пропала 73-летняя пенсионерка. Фото

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Пропавшая екатеринбурженка нуждается в медицинской помощи Фото:

В Екатеринбурге в Пионерском районе пропала 73-летняя Маргарита Котова, она 20 мая ушла на прогулку и не вернулась, нуждается в медицинской помощи.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Котова Маргарита Александровна, 73 года. 20 мая 2024 года не вернулась с прогулки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Котововой: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Одежда: бежевая куртка, серые спортивные штаны, черные ботики, серая шапка. Активисты просят обладающих любой информацией про Котову, позвонить и сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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В Екатеринбурге в Пионерском районе пропала 73-летняя Маргарита Котова, она 20 мая ушла на прогулку и не вернулась, нуждается в медицинской помощи. «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Котова Маргарита Александровна, 73 года. 20 мая 2024 года не вернулась с прогулки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — сказано в посте в группе «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы Котововой: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Одежда: бежевая куртка, серые спортивные штаны, черные ботики, серая шапка. Активисты просят обладающих любой информацией про Котову, позвонить и сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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