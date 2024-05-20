Екатеринбургский суд арестовал экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками

В Екатеринбурге арестованы экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь, а также другие бывшие сотрудники милиции, обвиняемые в убийстве трех человек. По данным следствия, конфликт, ставший мотивом преступления, связан с разделом сфер влияния на наркорынке.
«Бывший милиционер ранее уже был осужден на 15 лет колонии за то, что вместе с сослуживцами, в том числе и собственными подчиненными, организовал торговлю героином. На этот раз ему и его сообщникам инкриминируют убийство трех человек, в том числе двух женщин, совершенное в поселке Пионерский в 2000 году», — пишет «Коммерсант».
Следствие полагает, что убийство было совершено с целью устранения конкурентов в наркобизнесе. Владислав Соболь, ранее осужденный за организацию торговли героином, предположительно пытался переманить крупного наркосбытчика под свою «крышу». Несогласие сторон привело к трагедии.
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