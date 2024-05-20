20 мая 2024

Екатеринбургский суд арестовал экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками

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Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , арест, суд, мера пресечения, военный суд, гарнизонный суд
В 2006 году Соболь был приговорен к 15 годам колонии строго режима Фото:

В Екатеринбурге арестованы экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь, а также другие бывшие сотрудники милиции, обвиняемые в убийстве трех человек. По данным следствия, конфликт, ставший мотивом преступления, связан с разделом сфер влияния на наркорынке.

«Бывший милиционер ранее уже был осужден на 15 лет колонии за то, что вместе с сослуживцами, в том числе и собственными подчиненными, организовал торговлю героином. На этот раз ему и его сообщникам инкриминируют убийство трех человек, в том числе двух женщин, совершенное в поселке Пионерский в 2000 году», — пишет «Коммерсант».

Следствие полагает, что убийство было совершено с целью устранения конкурентов в наркобизнесе. Владислав Соболь, ранее осужденный за организацию торговли героином, предположительно пытался переманить крупного наркосбытчика под свою «крышу». Несогласие сторон привело к трагедии.

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В Екатеринбурге арестованы экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь, а также другие бывшие сотрудники милиции, обвиняемые в убийстве трех человек. По данным следствия, конфликт, ставший мотивом преступления, связан с разделом сфер влияния на наркорынке. «Бывший милиционер ранее уже был осужден на 15 лет колонии за то, что вместе с сослуживцами, в том числе и собственными подчиненными, организовал торговлю героином. На этот раз ему и его сообщникам инкриминируют убийство трех человек, в том числе двух женщин, совершенное в поселке Пионерский в 2000 году», — пишет «Коммерсант». Следствие полагает, что убийство было совершено с целью устранения конкурентов в наркобизнесе. Владислав Соболь, ранее осужденный за организацию торговли героином, предположительно пытался переманить крупного наркосбытчика под свою «крышу». Несогласие сторон привело к трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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