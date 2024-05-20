В Курганской области первый день лета отпразднуют рекордной ухой

21 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Организаторы планируют сварить 2500 литров ухи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Белозерском округе Курганской области отметят начало лета и туристического сезона 2500 литрами ухи. На озере Ачикуль пройдет фестиваль «Вкусы Кургана», сообщили в пресс-службе правительства региона. «На озере Ачикуль отметят начало лета и туристического сезона рекордной ухой. Здесь 1 июня пройдет региональный фестиваль „Вкусы Кургана“. Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией», — сообщили в telegram-канале правительства. В рамках фестиваля будут представлены блюда на любой вкус от предпринимателей Курганской и Тюменской областей. Также гостей праздника познакомят с новым экопарком «Ачикуль», который создается при поддержке правительства области. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье». Организаторы фестиваля планируют катание на воздушном шаре. Также для посетителей будут работать торговые ряды. Завершением праздника станет выступление московской группы «ВСЕГДА». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области отметят начало лета и туристического сезона 2500 литрами ухи. На озере Ачикуль пройдет фестиваль «Вкусы Кургана», сообщили в пресс-службе правительства региона. «На озере Ачикуль отметят начало лета и туристического сезона рекордной ухой. Здесь 1 июня пройдет региональный фестиваль „Вкусы Кургана“. Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией», — сообщили в telegram-канале правительства. В рамках фестиваля будут представлены блюда на любой вкус от предпринимателей Курганской и Тюменской областей. Также гостей праздника познакомят с новым экопарком «Ачикуль», который создается при поддержке правительства области. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье». Организаторы фестиваля планируют катание на воздушном шаре. Также для посетителей будут работать торговые ряды. Завершением праздника станет выступление московской группы «ВСЕГДА».