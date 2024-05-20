В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. Об этом заявил глава региона Александр Осипов.
"Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", — передает слова Осипова РИА Новости.
По словам Осипова, в результате действий поджигателей природе, зданиям и населенным пунктам нанесен серьезный ущерб. Также созданы значительные риски для здоровья и жизни местных жителей. Губернатор подчеркнул, что за поджоги уже выявлено более 200 лиц, на которых наложены штрафы от 50 тысяч до более чем 2 миллионов рублей.
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