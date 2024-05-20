20 мая 2024

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Режим ЧС введен из-за лесных пожаров
Режим ЧС введен из-за лесных пожаров Фото:

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. Об этом заявил глава региона Александр Осипов.

"Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", — передает слова Осипова РИА Новости.

По словам Осипова, в результате действий поджигателей природе, зданиям и населенным пунктам нанесен серьезный ущерб. Также созданы значительные риски для здоровья и жизни местных жителей. Губернатор подчеркнул, что за поджоги уже выявлено более 200 лиц, на которых наложены штрафы от 50 тысяч до более чем 2 миллионов рублей.

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В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. Об этом заявил глава региона Александр Осипов. "Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", — передает слова Осипова РИА Новости. По словам Осипова, в результате действий поджигателей природе, зданиям и населенным пунктам нанесен серьезный ущерб. Также созданы значительные риски для здоровья и жизни местных жителей. Губернатор подчеркнул, что за поджоги уже выявлено более 200 лиц, на которых наложены штрафы от 50 тысяч до более чем 2 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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