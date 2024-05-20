В Свердловской области похолодает до -10 градусов

21 мая 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

В регион идет арктическое вторжение Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области уже ближайшей ночью, 22 мая, температура опустится до -10 градусов, а под утро возможен мокрый снег. Прогнозом погоды на текущую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Ночью на среду, 22 мая, в северной половине области под влиянием поступившей холодной воздушной массы ожидаются околонулевые температуры. Днем вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух (до -7, -10). Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен мокрый снег», — сообщил метеоролог. Похолодание продлится два дня, потом немного потеплеет. В четверг, 23 мая, ночью ожидается +2, днем +8 градусов. В пятницу, 24 мая, ночью будет +1, днем +8. В субботу, 25 мая, столбик термометра покажет ночью +2, днем +17. В воскресенье, 26 мая, ночью ожидается +12, днем +1. Следующее арктическое вторжение последует 26—29 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области уже ближайшей ночью, 22 мая, температура опустится до -10 градусов, а под утро возможен мокрый снег. Прогнозом погоды на текущую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Ночью на среду, 22 мая, в северной половине области под влиянием поступившей холодной воздушной массы ожидаются околонулевые температуры. Днем вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух (до -7, -10). Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен мокрый снег», — сообщил метеоролог. Похолодание продлится два дня, потом немного потеплеет. В четверг, 23 мая, ночью ожидается +2, днем +8 градусов. В пятницу, 24 мая, ночью будет +1, днем +8. В субботу, 25 мая, столбик термометра покажет ночью +2, днем +17. В воскресенье, 26 мая, ночью ожидается +12, днем +1. Следующее арктическое вторжение последует 26—29 мая.