Задержан главный борец с коррупцией в Свердловской области

В Екатеринбурге задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет.
Что конкретно вменяется Дьякову, пока неизвестно. «На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — кратко рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили URA.RU, что не владеют информацией. Агентство обратилось в региональное УФСБ, ответ ожидается.
Дьяков стал полновесным начальником УЭБиПК лишь в январе текущего года (до этого полгода руководил с приставкой врио). До него подразделение возглавлял полковник Рашид Даулетов. В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе.
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