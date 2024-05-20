20 мая 2024

Задержан главный борец с коррупцией в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Что вменяют полковнику Андрею Дьякову, пока неизвестно Фото:

В Екатеринбурге задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет.

Что конкретно вменяется Дьякову, пока неизвестно. «На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — кратко рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили URA.RU, что не владеют информацией. Агентство обратилось в региональное УФСБ, ответ ожидается.

Дьяков стал полновесным начальником УЭБиПК лишь в январе текущего года (до этого полгода руководил с приставкой врио). До него подразделение возглавлял полковник Рашид Даулетов. В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе.

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В Екатеринбурге задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет. Что конкретно вменяется Дьякову, пока неизвестно. «На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — кратко рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили URA.RU, что не владеют информацией. Агентство обратилось в региональное УФСБ, ответ ожидается. Дьяков стал полновесным начальником УЭБиПК лишь в январе текущего года (до этого полгода руководил с приставкой врио). До него подразделение возглавлял полковник Рашид Даулетов. В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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