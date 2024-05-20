Задержан главный борец с коррупцией в Свердловской области

21 мая 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Что вменяют полковнику Андрею Дьякову, пока неизвестно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет. Что конкретно вменяется Дьякову, пока неизвестно. «На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — кратко рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили URA.RU, что не владеют информацией. Агентство обратилось в региональное УФСБ, ответ ожидается. Дьяков стал полновесным начальником УЭБиПК лишь в январе текущего года (до этого полгода руководил с приставкой врио). До него подразделение возглавлял полковник Рашид Даулетов. В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет. Что конкретно вменяется Дьякову, пока неизвестно. «На рабочем месте и в его квартире проходили обыски», — кратко рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили URA.RU, что не владеют информацией. Агентство обратилось в региональное УФСБ, ответ ожидается. Дьяков стал полновесным начальником УЭБиПК лишь в январе текущего года (до этого полгода руководил с приставкой врио). До него подразделение возглавлял полковник Рашид Даулетов. В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе.