20 мая 2024

Свердловчан зовут на подработку в Геленджик за 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На вакансии повара в отеле Адлера предлагают 100 тысяч рублей
На вакансии повара в отеле Адлера предлагают 100 тысяч рублей Фото:

На лето свердловчан зовут на подработку в южные регионы. В частности, на вакансию повара за 150 тысяч рублей в Геленджике. О том, в каких сферах востребованы сотрудники на летний сезон, URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter. 

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой», — поделилась директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

На юге особенно востребованы сотрудники в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса: повара, официанты, хостес, бармены, бариста, посудомойщики, аниматоры.  Особенно дефицит кадров ощущается в Ростовской области. Например, повар в Геленджике может получать от 140 000 до 155 000  рублей, повар в Адлере чуть поменьше — до 100 тысяч, продавец натуральной косметики — от 100 тысяч, также свердловчанам предлагают поработать кондитерами, фармацевтами, горничными, администраторами бассейнов за зарплату от 50 тысяч рублей.

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На лето свердловчан зовут на подработку в южные регионы. В частности, на вакансию повара за 150 тысяч рублей в Геленджике. О том, в каких сферах востребованы сотрудники на летний сезон, URA.RU рассказали авторы исследования — компания Head Hunter.  «Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой», — поделилась директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. На юге особенно востребованы сотрудники в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса: повара, официанты, хостес, бармены, бариста, посудомойщики, аниматоры.  Особенно дефицит кадров ощущается в Ростовской области. Например, повар в Геленджике может получать от 140 000 до 155 000  рублей, повар в Адлере чуть поменьше — до 100 тысяч, продавец натуральной косметики — от 100 тысяч, также свердловчанам предлагают поработать кондитерами, фармацевтами, горничными, администраторами бассейнов за зарплату от 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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