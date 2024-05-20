20 мая 2024

Глава полиции ХМАО провел первые назначения в новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава полиции ХМАО Ветохин провел кадровые назначения
Глава полиции ХМАО Ветохин провел кадровые назначения Фото:

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин провел первые кадровые назначения в новой должности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Начальником центра финансового обеспечения аппарата УМВД стала Ольга Беленец. Исполняющим обязанности начальника уголовного розыска по региону стал Алексей Лавыгин. Временно исполняющим обязанности начальника штаба УМВД назначена Оксана Белоножко», – рассказал источник URA.RU.

Он также обозначил, что все назначения были проведены из местных кадров. «Никого из Ставрополя Ветохин в Югру пока не перевез», – добавил собеседник агентства.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона. Он посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска.

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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин провел первые кадровые назначения в новой должности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Начальником центра финансового обеспечения аппарата УМВД стала Ольга Беленец. Исполняющим обязанности начальника уголовного розыска по региону стал Алексей Лавыгин. Временно исполняющим обязанности начальника штаба УМВД назначена Оксана Белоножко», – рассказал источник URA.RU. Он также обозначил, что все назначения были проведены из местных кадров. «Никого из Ставрополя Ветохин в Югру пока не перевез», – добавил собеседник агентства. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона. Он посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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