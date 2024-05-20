Глава полиции ХМАО провел первые назначения в новой должности

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин провел первые кадровые назначения в новой должности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Начальником центра финансового обеспечения аппарата УМВД стала Ольга Беленец. Исполняющим обязанности начальника уголовного розыска по региону стал Алексей Лавыгин. Временно исполняющим обязанности начальника штаба УМВД назначена Оксана Белоножко», – рассказал источник URA.RU.
Он также обозначил, что все назначения были проведены из местных кадров. «Никого из Ставрополя Ветохин в Югру пока не перевез», – добавил собеседник агентства.
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО отправился с ревизией в западную часть региона. Он посетил ОМВД Нягани, Советского района и Югорска.
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