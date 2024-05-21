В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями

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Из-за атаки беспилотника погибла женщина
Из-за атаки беспилотника погибла женщина Фото:

В поселке Октябрьский Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными гражданами с помощью беспилотника. Из-за атаки погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. <...> Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе", — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в авто находились водитель и три пассажира. Женщина, находившаяся в салоне, скончалась от полученных травм. Остальные получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

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В поселке Октябрьский Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными гражданами с помощью беспилотника. Из-за атаки погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. <...> Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе", — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор уточнил, что в авто находились водитель и три пассажира. Женщина, находившаяся в салоне, скончалась от полученных травм. Остальные получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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