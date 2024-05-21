В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями

Из-за атаки беспилотника погибла женщина
В поселке Октябрьский Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными гражданами с помощью беспилотника. Из-за атаки погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. <...> Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе", — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в авто находились водитель и три пассажира. Женщина, находившаяся в салоне, скончалась от полученных травм. Остальные получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
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