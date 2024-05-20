20 мая 2024

В челябинском районе на улице устроили убойный цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино, ферма, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство, крупный рогатый
Туши сельскохозяйственных животных разделывались без ветеринарных заключений Фото:

В Кизильском районе (Челябинская область) убойный цех устроили на улице под открытым небом. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не создал условия для забоя и безопасной разделки туш.

«На площадке в одном из поселков района не созданы условия для убоя: на улице лишь металлический каркас. Соответственно, не соблюдается поточность и последовательность технологического процесса», — сообщили ведомстве.

В ходе выездной проверки специалистами Россельхознадзора было установлено, что предприниматель осуществлял забой животных без соблюдения технологических норм и ветеринарных правил. Не исключалось загрязнение поверхности туш, отсутствовало место предубойного ветеринарного осмотра животных, опорожнения желудков, забеловки, съемки шкур, нутровки и зачистки туш. Не проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и продуктов убоя. Не было предусмотрено место для сбора ветеринарных конфискатов и биологических отходов. Также место убоя животных не было обеспечено водой.

Также выяснилось, что мясо поступало в розничную сеть без необходимых документов, что нарушает прослеживаемость продукции. После выездной проверки регулятор объявил предостережение и выдал рекомендации по ведению убоя сельскохозяйственных животных, как того требует ветеринарное законодательство.

В убойном цехе под открытым небом санитарные нормы никак не соблюдались
В убойном цехе под открытым небом санитарные нормы никак не соблюдались
Фото:

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В Кизильском районе (Челябинская область) убойный цех устроили на улице под открытым небом. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не создал условия для забоя и безопасной разделки туш. «На площадке в одном из поселков района не созданы условия для убоя: на улице лишь металлический каркас. Соответственно, не соблюдается поточность и последовательность технологического процесса», — сообщили ведомстве. В ходе выездной проверки специалистами Россельхознадзора было установлено, что предприниматель осуществлял забой животных без соблюдения технологических норм и ветеринарных правил. Не исключалось загрязнение поверхности туш, отсутствовало место предубойного ветеринарного осмотра животных, опорожнения желудков, забеловки, съемки шкур, нутровки и зачистки туш. Не проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и продуктов убоя. Не было предусмотрено место для сбора ветеринарных конфискатов и биологических отходов. Также место убоя животных не было обеспечено водой. Также выяснилось, что мясо поступало в розничную сеть без необходимых документов, что нарушает прослеживаемость продукции. После выездной проверки регулятор объявил предостережение и выдал рекомендации по ведению убоя сельскохозяйственных животных, как того требует ветеринарное законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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