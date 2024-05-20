В Кизильском районе (Челябинская область) убойный цех устроили на улице под открытым небом. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель не создал условия для забоя и безопасной разделки туш.
«На площадке в одном из поселков района не созданы условия для убоя: на улице лишь металлический каркас. Соответственно, не соблюдается поточность и последовательность технологического процесса», — сообщили ведомстве.
В ходе выездной проверки специалистами Россельхознадзора было установлено, что предприниматель осуществлял забой животных без соблюдения технологических норм и ветеринарных правил. Не исключалось загрязнение поверхности туш, отсутствовало место предубойного ветеринарного осмотра животных, опорожнения желудков, забеловки, съемки шкур, нутровки и зачистки туш. Не проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и продуктов убоя. Не было предусмотрено место для сбора ветеринарных конфискатов и биологических отходов. Также место убоя животных не было обеспечено водой.
Также выяснилось, что мясо поступало в розничную сеть без необходимых документов, что нарушает прослеживаемость продукции. После выездной проверки регулятор объявил предостережение и выдал рекомендации по ведению убоя сельскохозяйственных животных, как того требует ветеринарное законодательство.
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